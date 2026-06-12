SV Du lịch-Dịch vụ Trường ĐH Đông Á tạo khác biệt bằng trải nghiệm 5 sao

Đào tạo 3 ngành trọng điểm về Du lịch - Dịch vụ

Khi trí tuệ nhân tạo đang tái định hình nhiều ngành nghề, Du lịch - Dịch vụ vẫn là lĩnh vực cần đến những giá trị nhân bản như: giao tiếp, thấu hiểu, xử lý tình huống bằng trí tuệ cảm xúc và nâng cao trải nghiệm cho khách hàng.

Khối ngành Du lịch - Dịch vụ Trường đại học Đông Á hiện đào tạo các ngành trọng điểm: Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành, Quản trị Khách sạn, Quản trị Nhà hàng & Dịch vụ ăn uống, Quản trị sự kiện

Sinh viên được thiết kế lộ trình cá nhân hóa, định hướng chuyên sâu theo các nhóm nghề nghiệp cụ thể. Đối với ngành Du lịch - Dịch vụ & lữ hành, sinh viên định hướng trở thành 1 hướng dẫn viên du lịch quốc tế, điều hành tour, sales tour, tổ chức sự kiện, sự kiện MICE. Đối với ngành Quản trị Nhà hàng - Khách sạn có các nghiệp vụ lễ tân, buồng phòng, F&B, quản trị khách sạn và chuỗi khách sạn. Đối với sinh viên học ngành Quản trị Nhà hàng & Dịch vụ ăn uống, sinh viên học chuyên sâu về các nghiệp vụ: bàn, bar, bếp, bánh, tổ chức tiệc và vận hành nhà hàng, chuỗi nhà hàng. Đặc biệt, SV có thể khởi nghiệp, phát triển sản phẩm, kinh doanh các nhóm sản phẩm mình đã học, đã thực tập, nhất là trên vùng đất ven biển miền Trung nhiều di sản, nhiều cơ hội phát triển Dịch vụ Du lịch, văn hóa ẩm thực và lan tỏa trên toàn thế giới.

Thời lượng thực hành chiếm đến 50b - 70%. Nhà trường đầu tư hệ thống 35 phòng thực hành nghiệp vụ chuyên biệt như phòng tiền sảnh, buồng phòng mô phỏng tiêu chuẩn resort, bếp Á - Âu, quầy F&B/Bar Lab và các không gian thực hành dịch vụ - giúp sinh viên trực tiếp rèn luyện tay nghề, bản lĩnh bắt nhịp khi bước vào môi trường làm việc thực tế. Nhà trường cũng là nơi các cuộc thi nổi tiếng về ngành nghề được tổ chức thường xuyên cho sinh viên cọ xát, học hỏi.

Sinh viên khối ngành Du lịch – Trường đại học Đông Á

"Thực chiến" nghề nghiệp bằng những "học kỳ 5 sao"

Không chờ đến khi tốt nghiệp, sinh viên sớm được trao cơ hội dấn thân vào thực tế nghề nghiệp với các chuyến tham quan thực tế, kiến tập nghề nghiệp, học kỳ doanh nghiệp và làm việc toàn thời gian tại khách sạn, nhà hàng, công ty lữ hành như một nhân sự thực thụ. Tùy vị trí và chương trình thực tập, sinh viên có thể nhận thu nhập thực tập ngay trong quá trình học - "điểm cộng" cho tích lũy và tự lập sớm.

Trường ĐH Đông Á có mạng lưới hợp tác đa dạng với nhiều doanh nghiệp hàng đầu như InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, Furama Resort Danang, Marriott International, Vinpearl Hospitality, Pullman Danang Beach Resort, Novotel Danang Premier Han River, Mikazuki Japanese Resorts & Spa, Vietravel, Route Inn, Zensho… Các hợp tác này tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận môi trường dịch vụ 4 - 5 sao, rèn tác phong nghề nghiệp và mở rộng cơ hội tuyển dụng.

Sinh viên Khoa Du lịch kết thúc kỳ thực tập tại Intercontinental

Bước ra thế giới với chương trình thực tập quốc tế

Đặc biệt, mỗi sinh viên Trường ĐH Đông Á đều có cơ hội tham gia chương trình thực tập và làm việc quốc tế tại Nhật Bản, Singapore, Đài Loan, Hàn Quốc, Mỹ, CHLB Đức và nhiều thị trường phát triển khác.

Đã có 1.284 sinh viên Trường ĐH Đông Á tham gia thực tập và làm việc tại các thị trường quốc tế. Riêng khối Du lịch - Dịch vụ có 190 sinh viên, gồm 124 sinh viên Quản trị Khách sạn, 35 sinh viên Quản trị Nhà hàng & Dịch vụ ăn uống và 31 sinh viên Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành.

Nhà trường hợp tác với Tập đoàn Route Inn - hệ thống hơn 300 khách sạn tại Nhật Bản - mở thêm cơ hội để sinh viên phát triển nghề nghiệp trong môi trường dịch vụ quốc tế. Các chương trình tại Nhật Bản, Singapore còn giúp sinh viên có thêm thu nhập thực tập, rèn ngoại ngữ, tác phong nghề nghiệp và năng lực thích ứng đa văn hóa.

Sinh viên Đông Á thực tập, làm việc tại các doanh nghiệp Nhật Bản, Đài Loan, Mỹ

Mạng lưới hơn 700 doanh nghiệp đối tác: bệ phóng việc làm vững chắc sau tốt nghiệp

Tại Ngày hội Việc làm 2026, 209 doanh nghiệp trong nước và quốc tế đã mang đến 41.106 vị trí việc làm cùng hơn 8.000 lượt phỏng vấn trực tiếp. Cùng với 14 thỏa thuận hợp tác mới, mạng lưới đối tác của Trường đại học Đông Á hiện mở rộng lên hơn 700 doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Theo thống kê việc làm sinh viên sau tốt nghiệp của Khoa Du lịch, các ngành Khách sạn - Nhà hàng ghi nhận tỷ lệ sinh viên có việc làm đạt trên 95% trong vòng 6 tháng đến 1 năm; nhiều sinh viên được doanh nghiệp tuyển dụng chính thức ngay từ giai đoạn thực tập cuối khóa.

Ngày hội việc làm 2026 tại Trường đại học Đông Á

Hành trình phát triển nghề nghiệp của sinh viên, cựu sinh viên là minh chứng sống động cho chất lượng đào tạo của ngành Du lịch - Dịch vụ Trường ĐH Đông Á. Nhiều cựu sinh viên đang nắm giữ các vị trí chủ chốt trong hệ sinh thái du lịch, dịch vụ trong và ngoài nước như Lê Văn Tiến (K17) hiện là Quản lý sảnh tại một khách sạn thuộc chuỗi Route Inn ở Tokyo; Nguyễn Duy Khang là Bar Captain tại Long Bar, InterContinental Danang Sun Peninsula Resort; Hoàng Thị Thiên Nga là Giám đốc Công ty Triệu Hoàng Travel,…

Cựu sinh viên Trường ĐH Đông Á thành công sau khi tốt nghiệp

Trong thời đại AI, lợi thế của sinh viên Du lịch - Dịch vụ không chỉ đến từ kiến thức chuyên môn, mà còn từ trải nghiệm nghề nghiệp, năng lực hội nhập và khả năng tạo ra giá trị dịch vụ bằng chính con người. Cùng với chính sách học bổng đầu vào, học bổng khuyến học - khuyến tài và hỗ trợ từ doanh nghiệp đối tác đa dạng, Trường ĐH Đông Á tạo thêm điều kiện để sinh viên yên tâm học tập, vững chuyên môn, có việc làm sớm và phát triển trong ngành công nghiệp dịch vụ toàn cầu.