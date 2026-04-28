SV Duy Tân đạt nhiều giải cao tại Liên hoan SV Kiến trúc toàn quốc 2026

1 giải Toàn năng

2 giải Nhất

1 giải Ba

ở đa dạng các nội dung thi tại Liên hoan.

Đoàn ĐH Duy Tân tham gia Liên hoan Sinh viên Kiến trúc toàn quốc 2026 với nhiều hứng khởi

Với chủ đề "Kiến trúc trong Kỷ nguyên Công nghệ", Liên hoan thu hút hơn 800 sinh viên, giảng viên cùng gần 150 khách mời trên toàn quốc tham dự. Trong suốt 4 ngày diễn ra sự kiện, đa dạng nhiều hoạt động khác nhau đã được triển khai, từ các phần thi đấu tới các buổi tọa đàm và các hoạt động lễ hội, giao lưu.

Sinh viên khối ngành kiến trúc năm nay tham gia thi:

Thiết kế l ogo : Thiết kế biểu trưng cho Festival 2026

Thiết kế nhanh A : Kiến trúc trong Kỷ nguyên Công nghệ " không gian chung của mô hình đại học tương lai "

Thiếu kế nhanh B : Kiến trúc trong Kỷ nguyên công nghệ " không gian đệm đa năng tích hợp làm việc và thư giãn "

: Kiến trúc trong Kỷ nguyên công nghệ " " Ký họa : Nhịp sống không gian công cộng

: Nhịp sống không gian công cộng Thiết kế đ ồ họa : Đại học tương lai

: Đại học tương lai Nghệ thuật sắp đặt: Bản sắc và công nghệ

SV Duy Tân giành nhiều giải Nhất ở liên hoan

Những ý tưởng táo bạo cùng các giải pháp thiết kế gắn liền với thực tiễn của SV Duy Tân tại liên hoan đã thể hiện hình ảnh một thế hệ kiến trúc sư trẻ năng động, sáng tạo, luôn mang tinh thần đổi mới, có ý thức trách nhiệm trước những vấn đề đô thị đương đại và sẵn sàng thích ứng với Kỷ nguyên Công nghệ mới.

Tại Festival Sinh viên Kiến trúc Toàn quốc lần này, SV Duy Tân đã vinh dự được trao 4 giải ở các hạng mục lớn:

Nguyễn Gia Định - Giải Toàn năng và giải Nhất Thiết kế nhanh A: Giải Toàn năng là hạng mục cao nhất của Festival, vinh danh nhóm sinh viên đạt tổng điểm cao nhất ở tất cả các nội dung thi, bao gồm Thiết kế nhanh A & B, Vẽ Ký họa và Đồ họa. Trong số 20 sinh viên được xướng tên ở giải thưởng danh giá này, Nguyễn Gia Định - sinh viên năm 3 ngành Kiến trúc Công trình của ĐH Duy Tân đã xuất sắc được ghi nhận.

Nguyễn Gia Định với dự án "Trạm"

Nguyễn Gia Định cũng "rinh" về giải Nhất Thiết kế nhanh A với dự án "Trạm" - một mô hình không gian chung cho đại học tương lai. Công trình được đánh giá cao nhờ ý tưởng thiết kế linh hoạt, sử dụng hệ module hình tròn kết hợp không gian xanh hướng tới một môi trường thân thiện và bền vững. Không gian bên trong "Trạm" được tổ chức đa chức năng, vừa đáp ứng nhu cầu học tập, nghỉ ngơi, vừa khuyến khích sự tương tác và trao đổi tri thức giữa người học.

"Không chỉ dừng lại ở yếu tố hình thức, dự án 'Trạm' còn hướng đến tính khả thi trong vận hành, khả năng kết nối với các khu vực lân cận và tiềm năng phát triển linh hoạt trong tương lai, phù hợp với định hướng xây dựng không gian học tập và cộng đồng trong Kỷ nguyên Công nghệ", Gia Định cho biết.

Nguyễn Hoàng Diệu Hiền - Giải Nhất Thiết kế nhanh B: Với dự án "Living-Underground", Nguyễn Hoàng Diệu Hiền - sinh viên năm 4 ngành Kiến trúc Công trình tại ĐH Duy Tân cùng nhóm đã đề xuất một hệ sinh thái ngầm mang tính cộng sinh, nơi thiên nhiên, đời sống và kinh tế được kết nối hài hòa.

Nguyễn Hoàng Diệu Hiền với dự án "Living-Underground"

"Living-Underground" xây dựng hệ sinh thái ngầm lấy con người làm trung tâm. Bằng cách đưa ánh sáng xuống lòng đất, dự án xóa nhòa ranh giới "trên - dưới", tạo nên không gian đô thị xanh và bền vững. Các tiện ích thương mại được tích hợp trong dự án giúp thu hút cộng đồng, từ đó biến chính nhịp sống con người trở thành nguồn năng lượng nuôi dưỡng và làm bừng sáng không gian.

"Tham gia liên hoan đã giúp em trưởng thành hơn rất nhiều, có thêm nhiều kỹ năng làm việc nhóm, biết phát huy thế mạnh cá nhân để đóng góp hiệu quả vào thành công chung. Giải thưởng đạt được là minh chứng cho những nỗ lực và định hướng đúng đắn của em khi theo học ngành Kiến trúc trong suốt thời gian qua. Em rất biết ơn các thầy cô của khoa Kiến trúc, Trường Công nghệ & Kỹ thuật (SET), ĐH Duy Tân đã tận tình hướng dẫn, truyền đạt nhiều kinh nghiệm quý báu, giúp em tự tin hơn trong triển khai ý tưởng và hoàn thiện đồ án", Diệu Hiền chia sẻ.

Nguyễn Thị Diễm Quyên - Giải Ba Thiết kế nhanh B: Nguyễn Thị Diễm Quyên - sinh viên năm 4 ngành Kiến trúc Công trình tại ĐH Duy Tân đã cùng nhóm thực hiện dự án "Eco Lab Urban Factory", một đề xuất tái cấu trúc đô thị khu vực Bến Cát theo hướng bền vững.

SV Nguyễn Thị Diễm Quyên bên dự án "Eco Lab Urban Factory"

Dự án tập trung xây dựng lớp đệm cảnh quan "Blue-Green" linh hoạt, ứng dụng nguyên tắc "đào - đắp" (cut and fill) để chuyển hóa ranh giới giữa khu dân cư và không gian công nghiệp thành một hệ sinh thái mở. Thông qua các hồ điều tiết tự nhiên, kết hợp rừng đa tầng và "tường mềm", công trình góp phần xử lý nước, lọc không khí và cải thiện chất lượng môi trường sống.

"Tham dự liên hoan, chúng em đã có cơ hội để rèn luyện tư duy linh hoạt, nâng cao khả năng phản xạ và xử lý vấn đề. Bên cạnh đó, chúng em còn được kết nối với nhiều bạn bè mới, giao lưu, học hỏi và mở rộng góc nhìn trong lĩnh vực thiết kế. Đó thực sự là một hành trình để mỗi người vượt qua chính mình, tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm cho hành trang nghề nghiệp sắp tới", Diễm Quyên khẳng định.

Không chỉ thành công ở các nội dung chuyên môn, đoàn sinh viên ĐH Duy Tân còn thể hiện tinh thần năng động, đoàn kết khi giành giải Nhì Bóng đá Nam - một nội dung thi đấu mới trong khuôn khổ festival.

Trực tiếp dẫn đoàn đi thi, ThS-KTS Hoàng Hà - Phó trưởng khoa Kiến trúc, Trường Công nghệ & Kỹ thuật (SET), ĐH Duy Tân nhận định: "Chủ đề 'Kiến trúc trong Kỷ nguyên Công nghệ' tại Liên hoan Sinh viên Kiến trúc toàn quốc 2026 đã đặt ra những yêu cầu toàn diện, buộc thí sinh phải thể hiện bản lĩnh, tư duy đổi mới và khả năng thích ứng linh hoạt. Trong bối cảnh đó, thành tích ấn tượng của SV ĐH Duy Tân với giải Toàn năng cùng nhiều giải cao ở các nội dung không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn của sinh viên Kiến trúc DTU mà còn phản ánh rõ nét định hướng đào tạo gắn với công nghệ của nhà trường. Đây là kết quả của quá trình chuẩn bị bài bản, tinh thần chủ động và khả năng làm việc hiệu quả dưới áp lực cao của sinh viên Duy Tân, đáp ứng tốt những yêu cầu thực tiễn của ngành Kiến trúc trong Kỷ nguyên Số".

Trong tổng số 42 giải thưởng được Ban Tổ chức trao trong các hạng mục, SV Kiến trúc khu vực miền Trung giành được rất nhiều giải thưởng, cụ thể: