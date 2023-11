SV Duy Tân giành giải nhì cuộc thi 'Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN' 2023

Đội thi ISIT-DTU1 của ĐH Duy Tân là đại diện duy nhất của miền Trung giành giải tại Cuộc thi "Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN" 2023 và vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT dành cho thành viên của những đội thi Việt Nam đã đạt các giải nhất, nhì, ba. Đội ISIT-DTU1 cũng sẽ chính thức trở thành một trong các đại diện của Việt Nam được tham gia cuộc thi "ASEAN Cyber Shield Hacking Contest" diễn ra tại Indonesia vào 22.11.2023.

Cuộc thi "Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN" 2023 là hoạt động thường niên nằm trong khuôn khổ sự kiện "Ngày An toàn thông tin Việt Nam". Đây là lần thứ 16 cuộc thi được tổ chức ở Việt Nam và lần thứ 5 mở rộng cho sinh viên các nước ASEAN cùng tham dự. Cuộc thi do Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) chủ trì, phối hợp với Cục Công nghệ thông tin (Bộ GD-ĐT) và Cục An toàn thông tin, Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin & Truyền thông) tổ chức.

SV Phạm Hồ Anh Dũng (thứ 2 từ phải qua) đại diện đội thi An toàn thông tin của ĐH Duy Tân nhận giải nhì ở vòng bán kết

Với hình thức thi trực tuyến, 233 đội thi đến từ 63 cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng của 10 nước thành viên ASEAN đã tham gia Vòng Khởi động vào ngày 7.10.2023. Qua Vòng thi Bán kết, 18 đội thi của Việt nam và 2 đội thi đến từ Indonesia và Singapore đã lọt vào Vòng chung kết diễn ra ngày 11.11.2023.

Dưới sự giám sát của Ban tổ chức và Ban giám khảo, các đội thi tham gia thi đấu vô cùng nghiêm túc. Các đội thi đã trải qua nhiều thử thách với các nội dung thi cần rất nhiều kỹ năng như:

- Khai thác lỗi phần mềm;

- Dịch ngược mã nguồn phần mềm;

- Unpack các packer, crypter bảo vệ phần mềm;

- Triển khai các kỹ thuật tấn công vào ứng dụng Web;

- Đánh đố giải mã, tấn công các thuật toán mã hóa;

- Sử dụng kỹ năng lập trình/giải thuật để giải các trò chơi, mê cung, tấn công và phòng thủ.

Đặc biệt là ở Vòng chung kết, các đội thi phải bảo vệ các hệ thống của mình khỏi các đợt tấn công của các đội khác và thực hiện tấn công ngược vào các hệ thống của các đối thủ để có thêm điểm số.

Theo kết quả từ hệ thống tính điểm trực tuyến của Ban tổ chức, kết quả chung cuộc của Cuộc thi "Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN" 2023 cụ thể như sau:

- Đội UIT.Wolf_Brigade đến từ ĐH Công nghệ thông tin, ĐH Quốc gia TP.HCM giành giải nhất.

- Đội ISIT-DTU1 của ĐH Duy Tân cùng với Đội UIT.Oppenheimer của ĐH Công nghệ Thông tin, ĐH Quốc gia TP.HCM, và Đội KMA.NOT2BAD đến từ Học viện Kỹ thuật mật mã giành giải nhì.

- Đội KMA.APTX-4869 của Học viện Kỹ thuật mật mã, Đội NUS GreyMeows của ĐH Quốc gia Singapore, Đội Nu_RobinHust và Nu_ph1sher cùng đến từ Trường Công nghệ thông tin & Truyền thông của ĐH Bách khoa Hà Nội, và Đội thi HCMACT-Akatsuki của phân hiệu Học viện Kỹ thuật mật mã tại TP.HCM đạt giải ba.

Đội ISIT-DTU1 giành giải Nhì (với điểm số cao thứ nhì) và chính thức tham gia cuộc thi "ASEAN Cyber Shield Hacking Contest" sẽ diễn ra tại Indonesia vào 22.11.2023

Tranh tài cùng nhiều cơ sở chuyên đào tạo Công nghệ thông tin lớn hàng đầu Việt Nam và các nước thành viên ASEAN như: ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Quốc gia TP.Hồ Chí Minh, Học viện Kỹ thuật mật mã, Học viện Kỹ thuật quân sự, ĐH Quốc gia Singapore, Học viện ITS Indonesia… và thi đấu hết mình để xuất sắc giành giải nhì chung cuộc thực sự là nỗ lực lớn của cả thầy và trò ĐH Duy Tân.

Thành quả "ngọt ngào" mà ĐH Duy Tân có được không chỉ dựa vào chương trình đào tạo chất lượng của nhà trường, hành trình ôn luyện nghiêm túc của giảng viên và sinh viên, mà còn nhờ cơ hội thường xuyên được tham gia vào các cuộc thi về An toàn thông tin hoặc diễn tập trực tiếp ở trong và ngoài nước để nâng cao kỹ năng thi đấu cho các đội thi của trường.

Trở về từ cuộc thi, sinh viên Đậu Hoàng Tài - Khoa Đào tạo Quốc tế, ĐH Duy Tân hào hứng chia sẻ: "Cuộc thi 'Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN' 2023 dành cho đối tượng dự thi không chỉ các trường mạnh về Công nghệ Thông tin trong nước mà còn có nhiều 'đối thủ' lớn đến từ các nước thành viên ASEAN nên mức độ cạnh tranh của các vòng thi thực sự rất căng thẳng và có phần khốc liệt. Đề thi lần này khá khó nên đi được đến vòng chung kết là sự nỗ lực và tập trung cao độ của toàn bộ các thành viên trong đội. Qua cuộc thi này, chúng em lại 'gặt hái' được thêm nhiều bài học và kiến thức quan trọng khi thi đấu, đồng thời nâng cao được các kỹ năng để phục vụ cho công việc thực tế sau này".

Dự kiến, lễ Trao giải thưởng cuộc thi "Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN" 2023 sẽ diễn ra trong khuôn khổ sự kiện "Ngày An toàn thông tin Việt Nam" năm nay được VNISA tổ chức vào cuối tháng 11.

Tham gia cuộc thi "ASEAN Cyber Shield Hacking Contest" diễn ra tại Indonesia vào 22.11.2023 sẽ gồm 4 đội đã giành giải tại cuộc thi "Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN" 2022, đó là:

- Đội UIT.pawf3ct giành giải nhất của trường ĐH Công nghệ thông tin - ĐH Quốc gia TP.Hồ Chí Minh,

- Đội ISIT-DTU1 giành giải nhì của trường ĐH Duy Tân,

- Đội KMA.L3N0V0 của đơn vị đăng cai là Học viện Kỹ thuật mật mã,

- Đội SECGANG giành giải ba của ĐH Bách khoa Hà Nội.