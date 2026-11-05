SV Kế toán DTU giành giải Quán quân và Quý quân tại ACA Accounting Master Challenge 2026

ACA Accounting Master Challenge 2026 là sân chơi học thuật quy mô dành cho sinh viên khối ngành Kế toán và Kiểm toán, do Công ty TNHH Đào tạo và Tư vấn ACA, Liên Chi Đoàn Khoa Kế toán, Trường Kinh tế & Kinh doanh (SBE), ĐH Duy Tân và CLB Kế toán - Kiểm toán A2SC, Trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng) phối hợp tổ chức.

ACA Accounting Master Challenge 2026 mang đến sân chơi thiết thực cho sinh viên ngành Kế toán, Kiểm toán

171 thí sinh thuộc 57 đội thi đến từ 11 trường đại học có đào tạo ngành Kế toán, Kiểm toán từ Nghệ An đến Khánh Hòa đã tham gia cuộc thi. Sau Vòng Sơ loại, 15 đội thi được lựa chọn vào Vòng Bán kết. Từ đây, 6 đội xuất sắc nhất đã giành quyền tham dự Vòng Chung kết diễn ra ngày 25.10.2026 tại ĐH Duy Tân, Đà Nẵng. Thang điểm 100 tại Vòng Chung kết được phân bổ cho 2 phần thi:

Thuyết trình (phản biện theo chủ đề bốc thăm với 70 điểm)



Giải quyết Tình huống (phản biện câu hỏi tình huống với 30 điểm)



Các đội thi được đánh giá dựa trên 5 nhóm tiêu chí:

Kiến thức và Chuyên môn,



Kỹ năng Phản biện,



Kỹ năng Thuyết trình,



Giải pháp và Tính Khả thi,



Hiểu và Phân tích Vấn đề đúng trọng tâm.



Cách thức chấm điểm này đòi hỏi thí sinh không chỉ vận dụng kiến thức chuyên môn đã có mà còn phải thể hiện tư duy phân tích, năng lực đề xuất giải pháp phù hợp và khả năng lập luận, bảo vệ quan điểm một cách thuyết phục.



Đội DTU AHT chinh phục ngôi Quán quân

Đội DTU AHT gồm 3 thành viên:

Hồ Thị Khánh Huyền: ngành Kế toán Doanh nghiệp



Hoàng Thủy Tiên: ngành Kế toán Doanh nghiệp



Trương Trần Hiền An: ngành Kế toán Kiểm toán



đã xuất sắc chinh phục ngôi vị Quán quân nhờ kiến thức chuyên môn vững vàng, tư duy phản biện sắc bén và sự phối hợp ăn ý giữa các thành viên trong quá trình thi.

Đội DTU AHT giành giải Quán quân

Ở phần thi Thuyết trình, DTU AHT đã làm nổi bật:

Vai trò của Kế toán trưởng trong tối ưu hóa hệ thống kế toán hiện có, cụ thể là các nhiệm vụ hoạch định công tác kế toán, tổ chức bộ máy, kiểm soát số liệu và chuẩn hóa quy trình tạo đòn bẩy để nâng cao năng suất, bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời cho các quyết định quản trị.



Vai trò của Chủ doanh nghiệp Dịch vụ Kế toán trong hoạch định chiến lược kinh doanh, phát triển khách hàng và xây dựng, chuẩn hóa hệ thống cung ứng dịch vụ Kế toán - Kiểm toán nhằm phục vụ hiệu quả số lượng lớn khách hàng.

Ở phần thi Giải quyết Tình huống, đội DTU AHT đã phân tích được sai lệch kiểm kê hàng tồn kho tại Công ty E với 25 thiết bị (trị giá 500 triệu đồng) thiếu hụt so với sổ sách, đồng thời đã chỉ ra những rủi ro Kiểm soát Nội bộ từ việc thiếu chứng từ điều chuyển và chưa bảo đảm nguyên tắc phân chia trách nhiệm trong quy trình nhập - xuất kho.

Những cô gái năng động, xinh đẹp đội DTU AHT tự tin xử lý mọi tình huống trong lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán

"Vận dụng kiến thức Kế toán - Kiểm toán và kỹ năng phân tích số liệu, nhóm tập trung làm rõ nguyên nhân chênh lệch hàng tồn kho, nhận diện rủi ro sai sót và gian lận, từ đó đề xuất các thủ tục kiểm toán phù hợp và đánh giá ảnh hưởng đến ý kiến kiểm toán. Với chúng em, đây không chỉ là bài toán về số liệu mà còn là cơ hội vận dụng tư duy nghề nghiệp, bản lĩnh phản biện và tinh thần thận trọng của người làm Kế toán - Kiểm toán để đưa ra những nhận định có cơ sở và giải pháp thiết thực.", SV Hiền An cho biết.

"Khi tên đội được xướng lên ở ngôi vị Quán quân, chúng em đã vỡ òa trong niềm vui và sự tự hào. Thử thách lớn nhất là phần thi trực tiếp xử lý tình huống kiểm toán thực tế trong thời gian có giới hạn, đòi hỏi cả đội phải phối hợp chặt chẽ, phân tích rủi ro và thống nhất phương án. Nền tảng kiến thức tại ĐH Duy Tân, sự hướng dẫn của các giảng viên cố vấn và tinh thần đồng đội đã giúp chúng em chinh phục thử thách.", SV Khánh Huyền chia sẻ.

DTU DTM ghi dấu ấn với giải Quý quân

Đội DTU DTM có 3 thành viên cùng theo học ngành Kế toán - Kiểm toán, bao gồm:

Trịnh Thị Trà My



Trần Ngọc Tính



Phạm Văn Đức

đã xuất sắc giành với giải Quý quân với màn thể hiện nổi bật về tư duy phân tích và khả năng vận dụng kiến thức chuyên môn vào giải quyết các tình huống thực tiễn.

Đội DTU DTM giành giải Ba

"Khi nhận được yêu cầu cung cấp tài liệu ngoài phạm vi quyết định Kiểm tra Thuế, nhóm em đề xuất kế toán trưởng cần kiểm tra tính hợp lệ của yêu cầu, đánh giá mức độ liên quan của tài liệu, đồng thời trao đổi với đoàn kiểm tra để làm rõ và phản hồi bằng văn bản. Bên cạnh đó, cần báo cáo với lãnh đạo và lưu trữ đầy đủ hồ sơ để đảm bảo tính minh bạch. Cách xử lý này không chỉ thể hiện trách nhiệm nghề nghiệp mà còn giúp cân bằng giữa việc tuân thủ pháp luật, bảo vệ thông tin doanh nghiệp, và đảm bảo trách nhiệm giải trình.", SV Trà My cho biết.

Trong suốt quá trình phản biện các tình huống liên quan đến hồ sơ thuế của các năm khác nhau, của người lao động nước ngoài và hồ sơ hải quan, các thành viên trong đội DTU DTM đều nhất quán quan điểm cần xem xét phạm vi kiểm tra, tính hợp pháp của yêu cầu và mối liên hệ của tài liệu với nghĩa vụ thuế để cung cấp thông tin phù hợp. Sự thấu đáo trong quá trình phản biện và xử lý tình huống của nhóm đã được Ban Giám khảo đánh giá cao.

Những gương mặt trẻ đầy nhiệt huyết, bản lĩnh và tự tin của đội DTU DTM chinh phục thử thách

Những đội thi xuất sắc đã được trao các giải cao tại ACA Accounting Master Challenge 2026:

Quán quân: Đội DTU AHT, Trường Kinh tế & Kinh doanh (SBE), ĐH Duy Tân

Á quân: Đội APT, Trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng)

Quý quân:

Đội DTU DTM, Trường Kinh tế & Kinh doanh (SBE), ĐH Duy Tân



Đội Alpha, Trường ĐH Quy Nhơn



Giải Khuyến khích:

Đội HNT, Trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng)



Đội Independent Minds (Trường ĐH Nha Trang)

