SV Ngôn ngữ và Xã hội nhân văn ĐH Duy Tân ghi dấu ấn ở nhiều sân chơi

Từ Liên hoan Phim đến các sân chơi trí tuệ trong lĩnh vực Truyền thông, ngôn ngữ Hàn - Nhật - Trung - Anh và Luật, sinh viên DTU đều thể hiện năng lực toàn diện, bản lĩnh sáng tạo, với tinh thần hội nhập mạnh mẽ.

SV Truyền thông đa phương tiện DTU với giải Quay phim xuất sắc nhất

Nhóm Sunshine gồm 10 sinh viên ĐH Duy Tân ngành Truyền thông đa phương tiện đã giành giải thưởng Quay phim xuất sắc nhất với phim ngắn "Nghề làm đèn lồng Hội An - Câu chuyện dệt nên chiếc "ánh sáng" nhiệm màu" tại Liên hoan phim và Giải thưởng Quốc tế ASEAN (AIFFA) 2025, diễn ra tại Kuching, Malaysia. Tác phẩm này là tác phẩm tiên phong của Việt Nam lọt vào vòng Đề cử và đã giành chiến thắng.

Lấy cảm hứng từ Phố cổ Hội An - vùng đất được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới, bộ phim của nhóm Sunshine khắc họa hành trình bền bỉ của những nghệ nhân làm lồng đèn truyền thống, đồng thời bày tỏ mong muốn của các bạn trẻ trong việc lan tỏa những nét đẹp và giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam.

SV Duy Tân đạt giải thưởng Quay phim Xuất sắc nhất ở AIFFA 2025

Cùng theo học ngành Truyền thông Đa phương tiện, sinh viên trong nhóm Sunshine đã vận dụng linh hoạt và sáng tạo những kiến thức được học trên giảng đường để hiện thực hóa ý tưởng của mình. Từ kỹ thuật: quay phim, bố cục, ánh sáng, lên kịch bản, và dựng "storyboard"… trong các học phần về Truyền hình; đến các kỹ năng: phỏng vấn, kể chuyện, và tạo dựng hình tượng nhân vật trong các môn học chuyên ngành bổ trợ đều đã được các bạn kết hợp nhuần nhuyễn trong quá trình sản xuất phim.

Tương đồng với SV ngành Truyền thông đa phương tiện, sinh viên DTU các ngành Văn báo chí và Quan hệ công chúng cũng đều được học tập trong môi trường cơ sở vật chất hiện đại để sáng tạo ra các sản phẩm truyền thông đẹp mắt, những ý tưởng mới lạ,… được các chuyên gia địa phương theo sát hướng dẫn, giúp mang về không ít giải thưởng. Trong đó, Trung tâm Đồ họa Duy Tân và Xưởng phim Én Bạc (Silver Swallows Studio - SSS) ngay tại trường luôn sẵn sàng hỗ trợ đắc lực cho công tác đào tạo về những kỹ năng quay phim, chụp ảnh, xử lý hậu kỳ, sản xuất,… với giàn thiết bị đầy đủ cho những công nghệ ghi hình, xử lý ảnh, 3D, MOCAP, hay những cách làm phim hiện đại bậc nhất… trong một phim trường đẳng cấp, một phòng thu và xử lý âm thanh chuyên nghiệp, một phòng hậu kỳ, một phòng VFX… hỗ trợ sinh viên phát triển đầy đủ các kỹ năng và kiến thức về:

Phát thanh,

Báo điện tử,

Tổ chức Sự kiện,

Thiết kế Thông điệp Truyền thông,

Xử lý Khủng hoảng Truyền thông,

Sản xuất Điện ảnh - Truyền hình…

Silver Swallows Studio (SSS) có một phim trường với đủ công năng sản xuất những bộ phim chất lượng, giúp hỗ trợ đào tạo ngành Truyền thông DTU

Sinh viên ngành Quan hệ Quốc tế và Việt Nam học DTU được tiếp cận sớm với nhiều lĩnh vực khác nhau qua chương trình đào tạo hiện đại:

Kinh tế - xã hội,

Chính trị - ngoại giao,

Văn hóa các nước, và

Ngoại ngữ chiếm khối lượng lớn.

Các khóa SV Quan hệ Quốc tế DTU ra trường hiện đang làm việc tại nhiều vị trí như:

Giảng viên và nghiên cứu viên tại các viện nghiên cứu và cơ sở giáo dục đại học trong nước và quốc tế,

Chuyên viên các tổ chức phi chính phủ,

Công an văn hóa,

Tiếp viên hàng không,

Lễ tân tại khách sạn và nhà hàng...

Tiêu biểu có sinh viên Võ Mậu Thương, hiện là nghiên cứu sinh tại ĐH Eötvös Loránd Tudományegyetem (Hungary) cùng nhiều cựu sinh viên khác đã lấy bằng tiến sĩ và hiện đang công tác ở nhiều nơi.

Học với người nói tiếng bản xứ, "rinh" giải ở nhiều cuộc thi ngôn ngữ Hàn - Nhật - Trung - Anh

Nhiều năm giảng dạy ở ĐH Duy Tân, có các thầy cô người nước ngoài nói tiếng bản xứ như thầy Lucius Corbett Tyler (Mỹ) và cô Sandra Lynn Gannon (Canada) - giảng dạy tiếng Anh; cô Li Li, cô Zheng Jie, thầy Cui Jikun, thầy Lin Shijin - giảng dạy tiếng Trung; cô Kim Zaehi, thầy Choi Sunho và thầy Park Ki Dong - giảng dạy tiếng Hàn; cô Kuwata Emiko - giảng dạy tiếng Nhật... Các thầy cô luôn đặc biệt quan tâm, tìm hiểu để thấu hiểu về giới trẻ Việt Nam nhằm xây dựng nên các phương pháp giảng dạy phù hợp, giúp sinh viên Duy Tân không ngừng nâng cao năng lực ngôn ngữ và tự tin tỏa sáng ở nhiều sân chơi trí tuệ:

22 SV Khoa tiếng Hàn và CLB K-Pop DTU đã giành giải Nhất, giải Nhì và giải Trang phục Hanbok tái chế tại Ngày hội Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc khu vực miền Trung 2025.

Phan Thị Kim Quý, Võ Thị Tuyết Giang, Trần Thị Thu Hà (Khoa Tiếng Trung) đã giành giải Ba tại Cuộc thi Hùng biện tiếng Trung Toàn quốc - Đà nẵng 2025.

Nhóm Never Give Up (N.G.U) giành ngôi Quán quân Cuộc thi Lồng tiếng phim Nhật Bản - Da Nang J-Seiyu 2025.

Sinh viên Đặng Thị Thúy Ngọc và Nguyễn Thị Thanh Hải (Khoa Tiếng Anh) giành 2 giải Nhất tại cuộc thi Say Award "Study at Yeungnam" 2024 tại Hàn Quốc.

Sinh viên Diệp Thế Khải (Khoa Tiếng Nhật) giành giải Nhì Cuộc thi Hùng biện tiếng Nhật 2024 do Trường ĐH Việt-Nhật (thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội) tổ chức.

Sinh viên Duy Tân giành giải Nhì (nội dung Nhạc kịch tiếng Hàn) và giải Ba (nội dung K-pop Random Dance) tại Ngày hội Ngôn ngữ Văn hóa Hàn 2024.

Nguyễn Trọng Phụng và Ngô Thị Oanh giành 2 giải Nhì tại Cuộc thi "Nói tiếng Hàn kỷ niệm ngày Hangul" 2021.

Sinh viên ĐH Duy Tân các ngành ngôn ngữ luôn đạt nhiều giải thưởng lớn

Khối ngành Ngôn ngữ ở ĐH Duy Tân đào tạo các chuyên ngành gồm:

- Tiếng Anh Biên - Phiên dịch, Tiếng Anh Biên - Phiên dịch & AI, Tiếng Anh Du lịch, Tiếng Anh Thương mại;

- Tiếng Trung Biên - Phiên dịch, Tiếng Trung Biên-Phiên dịch & AI, Tiếng Trung Du lịch, Tiếng Trung Thương mại;

- Tiếng Hàn Biên-Phiên dịch, Tiếng Hàn Biên-Phiên dịch & AI, Tiếng Hàn Du lịch, Tiếng Hàn Thương mại;

- Tiếng Nhật Biên-Phiên dịch, Tiếng Nhật Biên-Phiên dịch & AI, Tiếng Nhật Du lịch, Tiếng Nhật Thương mại;

- Quan hệ Quốc tế:

Chương trình tiếng Anh,

Chương trình tiếng Trung,

Chương trình Tài năng (HP).

Môi trường học tập sáng tạo giúp SV Luật giành Huy chương Bạc và Đồng quốc gia

Tham gia sân chơi lớn thu hút 733 thí sinh thuộc 201 đội thi đến từ 28 trường đại học và cơ sở đào tạo Luật học trên cả nước, sinh viên ngành Luật ĐH Duy Tân đã tự tin bứt phá và giành Huy chương Bạc và Đồng tại Cuộc thi Hòa giải Thương mại Việt Nam 2025.

Đội thi của ĐH Duy Tân đã thể hiện khả năng hòa giải hiệu quả với kiến thức pháp lý vững vàng, kỹ năng lắng nghe, đặt câu hỏi đúng lúc, diễn đạt tinh tế, giao tiếp thấu cảm và ứng biến linh hoạt, qua đó tạo phong cách làm việc chuyên nghiệp, kết nối được các bên và góp phần hiện thực hóa mục tiêu của cuộc thi là nâng cao kiến thức, kỹ năng về các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại bằng hòa giải trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng như hiện nay.

SV Luật DTU ghi dấu ấn ở cuộc thi Quyền Sở hữu Trí tuệ

Đây cũng là một trong những mục tiêu đào tạo ngành Luật và Luật Kinh tế mà ĐH Duy Tân đang triển khai tại trường. Sinh viên được tạo mọi điều kiện để trang bị các kiến thức chuyên môn từ các giảng viên giàu kinh nghiệm hay những người làm nghề luật trong thực tế… bên cạnh các kiến thức khác về cơ cấu tổ chức cũng như hoạt động của bộ máy Nhà nước, quản lý Nhà nước, điều hành công sở, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo,…

Một "Phiên tòa Giả định" ở Khoa Luật, ĐH Duy Tân

Việc được tham gia "xử án" nhiều trong các Phiên tòa Giả định ở các vị trí công việc khác nhau như:

- Thẩm phán,

- Kiểm sát viên,

- Thư ký Phiên tòa,

- Luật sư Tranh tụng

- …

đã giúp cho sinh viên DTU thêm "thấm nghề", phát triển năng lực và bản lĩnh xử lý tình huống. Nhờ cách tiếp cận này, sinh viên Duy Tân đã có thể tự tin giành nhiều giải thưởng ý nghĩa tại các cuộc thi về Luật, cụ thể:

- Giải Ba và giải Đội thi có Trang phục đẹp nhất tại Cuộc thi "Sinh viên Sáng tạo và Quyền Sở hữu Trí tuệ" 2024,

- Giải Nhì tại Cuộc thi "Sinh viên Sáng tạo và Quyền Sở hữu Trí tuệ" năm 2021,

- Giải Nhất vòng thi Online và giải Thí sinh Phong cách tại Cuộc thi "Tài năng nghề Luật" 2024,

…

LHSS - Nơi hội tụ của những thí sinh điểm cao

Trường Ngôn ngữ & Xã hội Nhân văn (LHSS), ĐH Duy Tân trong nhiều năm qua đã trở thành lựa chọn hàng đầu của đông đảo thí sinh có điểm số xuất sắc, trong đó có không ít Thủ khoa đầu vào của cả ĐH Duy Tân qua các khóa:

- Nguyễn Ngọc Diễm Quỳnh đạt 28,55/30 điểm là Thủ khoa (đầu vào) ngành Truyền thông Đa phương tiện năm 2025.

- Hà Thị Lệ đạt 27,43/30 điểm là Thủ khoa (đầu vào) ngành Truyền thông Đa phương tiện năm 2024.

- H' Mi Sa Kbuôr đạt 28,25/30 điểm là Thủ khoa cả DTU năm 2023, theo học ngành Quan hệ Công chúng.

- Đinh Thị Hoài Nhi đạt 29,5/30 điểm là Thủ khoa cả DTU năm 2022, theo học ngành Quan hệ Quốc tế - Chương trình Tài năng (HP).

- Lý Thị Mến đạt 29,75/30 điểm là Thủ khoa cả DTU, theo học ngành Luật Kinh doanh - Chương trình Tài năng (HP).

…

Nhiều sinh viên điểm cao theo học các ngành Khoa học Xã hội ở DTU hàng năm

Điều này càng thêm khẳng định LHSS không chỉ mang đến môi trường học tập chất lượng với đội ngũ giảng viên tâm huyết mà còn là nơi nuôi dưỡng, phát triển tối đa tiềm năng của mỗi sinh viên.