Swinburne MBA: Bằng Úc chuẩn quốc tế cho nhà lãnh đạo trong kỷ nguyên mới

Trong bối cảnh kinh doanh toàn cầu biến đổi nhanh chóng bởi công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số, các tổ chức ngày càng cần những nhà lãnh đạo có tư duy chiến lược, năng lực đổi mới và khả năng ra quyết định trong môi trường phức tạp. Swinburne MBA tại Việt Nam mở ra lựa chọn mới cho các nhà quản lý và lãnh đạo, giúp người học tiếp cận chương trình MBA chuẩn quốc tế mà không cần du học toàn phần.

Bằng cấp quốc tế, xếp hạng uy tín và kiểm định AACSB

Chương trình MBA được cấp bằng bởi Swinburne University of Technology - trường đại học công nghệ danh tiếng của Úc với uy tín học thuật toàn cầu. Swinburne thuộc Top 300 đại học thế giới, đồng thời trường kinh doanh đạt kiểm định AACSB - chuẩn kiểm định danh giá nhất trong lĩnh vực giáo dục kinh doanh, hiện chỉ khoảng 5% các trường kinh doanh trên thế giới đạt được.

Tại Việt Nam, Swinburne MBA là một trong số ít chương trình đồng thời sở hữu xếp hạng quốc tế và kiểm định AACSB, tạo nên sự khác biệt rõ rệt về chất lượng học thuật và giá trị bằng cấp, giúp học viên nâng cao lợi thế cạnh tranh trong môi trường làm việc trong nước và quốc tế.

Swinburne Vietnam đón tiếp Ngài Danny Pearson - Bộ trưởng Phát triển Kinh tế & Việc làm kiêm Bộ trưởng Tài chính Bang Victoria cùng phái đoàn Swinburne Úc trong Lễ ra mắt chương trình Swinburne MBA tại Việt Nam

Chương trình đào tạo đổi mới, thiết kế cho kỷ nguyên số

Khác với các mô hình MBA truyền thống thiên về lý thuyết, Swinburne MBA được thiết kế theo định hướng đổi mới sáng tạo và thực tiễn. Chương trình tập trung phát triển tư duy lãnh đạo chiến lược, năng lực quản trị hiện đại và khả năng thích ứng trong môi trường kinh doanh biến động.

Nội dung học tập xoay quanh các trụ cột quan trọng như: chiến lược kinh doanh, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, quản trị công nghệ và dữ liệu, tác động của AI đến quản trị doanh nghiệp, lãnh đạo tổ chức trong bối cảnh toàn cầu hóa và ra quyết định dựa trên phân tích dữ liệu.

Chương trình gồm 12 môn học, trong đó 8 môn cốt lõi tập trung vào các lĩnh vực nền tảng của quản trị doanh nghiệp như ứng dụng công nghệ, pháp lý trong kinh doanh, quản trị trải nghiệm khách hàng và vận hành doanh nghiệp. Bên cạnh đó, 4 môn chuyên ngành cho phép học viên lựa chọn hướng đi sâu về Digital Marketing hoặc Business Information System - những lĩnh vực then chốt trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp hiện đại.

Chương trình Swinburne MBA thu hút sự quan tâm khi mang đến cơ hội học MBA chuẩn quốc tế, cấp bằng Úc ngay tại Việt Nam

Học viên được tiếp cận các case study quốc tế, dự án doanh nghiệp thực tế và bài toán quản trị thật, giúp kết nối chặt chẽ giữa lý thuyết và ứng dụng, đồng thời hỗ trợ giải quyết hiệu quả các thách thức trong công việc hiện tại.

Đội ngũ giảng viên chuẩn quốc tế, gắn kết doanh nghiệp

Swinburne MBA sở hữu đội ngũ giảng viên đạt chuẩn quốc tế, được kiểm soát theo tiêu chuẩn học thuật của Swinburne Úc. Giảng viên bao gồm các giáo sư, tiến sĩ giàu kinh nghiệm nghiên cứu và giảng dạy toàn cầu, kết hợp cùng các chuyên gia và lãnh đạo doanh nghiệp.

Sự kết hợp giữa học thuật và thực tiễn giúp học viên nắm vững nền tảng quản trị hiện đại, đồng thời hiểu sâu hơn về thực tế vận hành doanh nghiệp, chiến lược tăng trưởng và đổi mới mô hình kinh doanh trong thời đại số.

Thời gian học tinh gọn, phù hợp người đi làm

Chương trình được thiết kế dành cho người đi làm, nhà quản lý và chuyên gia bận rộn với 3 học kỳ, có thể hoàn thành trong 1 năm. Điều kiện đầu vào yêu cầu IELTS 6.5. Với ứng viên chưa đạt yêu cầu, chương trình "Global Executive English for MBA" được triển khai tại Hà Nội và TP.HCM, đóng vai trò như lộ trình tăng cường tiếng Anh trước khi bước vào chương trình MBA chính thức.

Sau khi tốt nghiệp, học viên nhận bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) do Swinburne University of Technology (Úc) cấp

Học phí đặc biệt trong giai đoạn đầu triển khai

Trong 3 năm đầu triển khai, Swinburne MBA áp dụng mức học phí đặc biệt, có sự hỗ trợ từ Chính phủ Úc, Swinburne University of Technology và Tập đoàn FPT. Nhờ đó, học viên Việt Nam có thể tiếp cận MBA chuẩn quốc tế với chi phí tối ưu hơn so với du học toàn phần, trong khi vẫn nhận được bằng cấp có giá trị toàn cầu.

Các ứng viên cần tham gia trình xét tuyển gồm ba bước: nộp hồ sơ học thuật và chứng chỉ tiếng Anh, tham gia phỏng vấn học bổng, xác nhận kế hoạch học tập

Với uy tín học thuật quốc tế, nội dung đào tạo đổi mới, đội ngũ giảng viên chất lượng cao, thời gian học tối ưu và học phí cạnh tranh, Swinburne MBA tại Việt Nam đang trở thành lựa chọn chiến lược cho thế hệ lãnh đạo mới, sẵn sàng hội nhập vào môi trường kinh doanh toàn cầu trong kỷ nguyên số.

Swinburne MBA là chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Swinburne Vietnam, được triển khai theo mô hình hợp tác giữa Swinburne University of Technology (Úc) và Trường đại học FPT tại Việt Nam. Học viên sau khi tốt nghiệp sẽ nhận được bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) từ Swinburne University of Technology - trường đại học nằm trong TOP 300 thế giới (QS & THE 2026). Để tìm hiểu thêm về chương trình và được hướng dẫn xét tuyển, vui lòng liên hệ hotline 0939 403 555 hoặc đăng ký tư vấn tại đây.



