Swire Coca-Cola Việt Nam lan tỏa văn hóa an toàn trong học đường

Học sinh được trực tiếp thực hành để hình thành kỹ năng an toàn và trở thành thói quen trong đời sống học đường

Dự án tập trung xây dựng năng lực an toàn từ bên trong nhà trường, với giáo viên được trang bị năng lực để hướng dẫn, học sinh được trực tiếp thực hành để hình thành kỹ năng, còn nhà trường được bổ sung nguồn lực để duy trì các thực hành an toàn. Qua đó, an toàn được tiếp cận như một kỹ năng sống có thể hình thành qua trải nghiệm và trở thành thói quen trong đời sống học đường.

Trong năm học 2026 - 2027, dự án được triển khai theo mô hình tập huấn - thực hành - chuyển giao, bắt đầu từ đội ngũ giáo viên và mở rộng đến học sinh. Trong đó, 18 giáo viên nòng cốt được tập huấn chuyên sâu về nhận diện nguy cơ, đánh giá và kiểm soát rủi ro, cùng kỹ năng sơ cứu cơ bản. Song song đó, 70 học sinh được học và thực hành các kỹ năng nhận diện nguy cơ, phòng tránh tai nạn, bảo vệ bản thân, tìm kiếm sự trợ giúp và xử lý một số tình huống khẩn cấp.