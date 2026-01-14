Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Sỹ Toàn: Con cái là trời cho, tôi và Ngọc Tiên vẫn tích cực 'đi tìm'

Hải Duy
Hải Duy
14/01/2026 07:23 GMT+7

Ở thời điểm hiện tại, dù 10 năm bên nhau Sỹ Toàn và Ngọc Tiên vẫn ngọt ngào như thuở mới cưới. Cặp sao vẫn tích cực đi tìm 'tin vui' cho tổ ấm nhỏ song không vì thế mà gây áp lực lên đời sống vợ chồng.

Sỹ Toàn là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, thường được các nhà làm phim "chọn mặt gửi vàng" cho những vai phản diện, giang hồ nhờ gương mặt gai góc cùng lối diễn xuất mạnh mẽ. Qua các bộ phim như Bụi đời Chợ Lớn, Lật mặt 5, Người thầm lặng… sao nam 8X được khán giả ưu ái gọi bằng những danh xưng như "trùm vai ác", "trùm giang hồ".

Mới đây, Sỹ Toàn góp mặt trong dự án điện ảnh Thiên đường máu do đạo diễn Hoàng Tuấn Cường thực hiện. Bộ phim khai thác vấn nạn lừa đảo người Việt ra nước ngoài dưới chiêu bài "việc nhẹ lương cao", tái hiện thực trạng nhiều thanh niên nhẹ dạ cả tin bị giam lỏng, ép buộc tham gia các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia. Trong phim, Sỹ Toàn vào vai Quý, một trong những kẻ tàn bạo tại khu tự trị. Ngoài anh, phim còn có sự góp mặt của NSƯT Hạnh Thúy, nghệ sĩ Hoàng Trinh, Quách Ngọc Ngoan, Quang Tuấn, Hoài Lâm…

Sỹ Toàn: Con cái là trời cho, tôi và Ngọc Tiên vẫn tích cực 'đi tìm' - Ảnh 1.

Diễn viên Sỹ Toàn trong phim Thiên đường máu

Ảnh: FBNV

Chia sẻ về cơ duyên hợp tác cùng đạo diễn Hoàng Tuấn Cường, Sỹ Toàn cho biết: "Trước đó, tôi được đạo diễn và nhà sản xuất biết đến qua các dự án Thám tử KiênTử chiến trên không. Có lẽ vì gương mặt tôi hơi gai góc, nói vui là trông 'cô hồn các đảng', nên thường được giao những vai phản diện và điều đó khá phù hợp với nhân vật Quý trong Thiên đường máu".

Theo sao nam 39 tuổi, đây là một trong những vai phản diện mang lại cho anh nhiều cảm xúc nhất, bởi câu chuyện phim được xây dựng từ những sự việc có thật. "Bản thân tôi và người thân cũng từng nhiều lần nhận được những cuộc gọi lừa đảo như trong phim. Nghĩ đến việc nếu một ngày nào đó mình hoặc người thân trở thành nạn nhân, tôi thật sự rất xót", Sỹ Toàn chia sẻ.

10 năm hôn nhân ngọt ngào của diễn viên Sỹ Toàn và MC Ngọc Tiên

Sỹ Toàn: Con cái là trời cho, tôi và Ngọc Tiên vẫn tích cực 'đi tìm' - Ảnh 2.

Dù đã 10 năm bên nhau, Sỹ Toàn và Ngọc Tiên vẫn ngọt ngào như "vợ chồng son"

Ảnh: FBNV

Bên cạnh sự nghiệp phim ảnh, Sỹ Toàn có cuộc sống hôn nhân ngọt ngào bên MC Ngọc Tiên. Trải qua 10 năm chung sống, nam diễn viên cho biết anh luôn cảm thấy may mắn khi có bà xã đồng hành, ủng hộ cả trong công việc lẫn cuộc sống. Với sao nam 8X, Ngọc Tiên không chỉ là chỗ dựa tinh thần mà còn là "huấn luyện viên" nghiêm khắc, thường xuyên nhắc nhở anh tập luyện thể thao, đặc biệt là võ thuật để phục vụ cho các vai diễn hành động.

"Bà xã luôn động viên tôi phải tập luyện nghiêm túc hơn, rèn sức bền nhiều hơn. Cô ấy mong tôi có thể tự thực hiện các cảnh hành động, những cú đá đẹp mắt như trước đây. Tôi cũng đã hứa với vợ sẽ cố gắng để đến năm 60 tuổi vẫn còn có thể đánh đấm, hành động được", Sỹ Toàn bộc bạch.

Kết hôn từ năm 2015, vợ chồng Sỹ Toàn - Ngọc Tiên được nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân êm ấm, hầu như không có sóng gió và thường được ví như "vợ chồng son". Theo nam diễn viên, bí quyết giữ gìn hạnh phúc của hai vợ chồng rất đơn giản: cảm thấy đủ với những gì đang có và dành phần lớn thời gian cho nhau. Suốt 10 năm chung sống, cả hai vẫn kiên nhẫn trên hành trình tìm kiếm "tin vui" cho tổ ấm nhỏ, song không vì thế mà tạo áp lực hay để chuyện con cái ảnh hưởng đến sự gắn kết của cả hai. "Với tôi, con cái là lộc trời cho. Nếu đủ duyên thì em bé sẽ về, đó là hạnh phúc rất lớn. Còn nếu duyên chưa tới thì hai vợ chồng vẫn cứ vui vẻ như bây giờ, vẫn như những ngày mới cưới", ông xã MC Ngọc Tiên tâm sự.

Sỹ Toàn: Con cái là trời cho, tôi và Ngọc Tiên vẫn tích cực 'đi tìm' - Ảnh 3.

Theo nam diễn viên, con cái là "lộc trời cho" nên vì thế luôn đón nhận bằng tâm thế tích cực không vì điều đó mà gây áp lực lên đời sống vợ chồng

Ảnh: FBNV

"Trùm vai ác" cho biết thêm, hiện tại cuộc sống của hai vợ chồng đã ổn định hơn về kinh tế, không còn quá nhiều áp lực như trước. Điều đó giúp anh có thêm thời gian và điều kiện để tập trung cho nghề, rèn luyện thể lực, võ thuật và trau dồi bản thân. "Chỉ cần cơm ngày ba bữa ổn định, lâu lâu hai vợ chồng đi Phan Thiết hay đâu đó gần gần để tự thưởng cho mình là tôi đã thấy hạnh phúc rồi", anh nói.

Nhìn lại chặng đường bên nhau, nam diễn viên bày tỏ sự trân trọng đối với bà xã, người đã chọn đồng hành cùng anh từ những ngày còn nhiều khó khăn. Theo anh, ngoài thời gian dành cho công việc, gần như toàn bộ quỹ thời gian còn lại của hai vợ chồng đều dành cho nhau, thậm chí có lúc ngồi cạnh vẫn nhắn tin qua lại và chính những điều nhỏ bé ấy đã tạo nên sự gắn kết bền chặt trong hôn nhân. Với Sỹ Toàn, dù tương lai có thêm thành viên mới hay không, điều quan trọng nhất vẫn là sự bình yên và hạnh phúc ở hiện tại. Anh bộc bạch: "Gia đình Mèo vẫn cứ vậy thôi".

