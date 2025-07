Sycamore tăng tốc với cơ hội đầu tư tại trung tâm phát triển mới của TP.HCM

Vị thế mới của Bình Dương

TP mới Bình Dương sở hữu quy hoạch dài hạn bài bản, hướng đến mô hình đô thị tích hợp hiện đại Ảnh: Sycamore

Sau quá trình sáp nhập và quy hoạch chiến lược, Bình Dương đã trở thành một phần không thể tách rời của siêu đô thị TP.HCM, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế, tài chính và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực. Khu vực này đang thu hút mạnh mẽ các gia đình trẻ, chuyên gia trong và ngoài nước làm việc tại các khu công nghiệp như VSIP I, II, III, tạo ra nhu cầu lớn về nhà ở cao cấp và hiện đại.

Giá đất tại Bình Dương đã có sự tăng trưởng đáng kể từ tháng 9/2024, với mức cao nhất đạt 53,16 triệu đồng/m² trước sáp nhập và lên đến 60 triệu đồng/ m2 sau khi sáp nhập, cho thấy tiềm năng tăng giá bền vững của khu vực này. Sự phát triển đồng bộ của hạ tầng giao thông như tuyến Vành đai 3 và việc dự kiến kéo dài tuyến metro số 1 đến Bình Dương giúp rút ngắn thời gian di chuyển, tăng cường khả năng kết nối và làm tăng giá trị các khu đất gần các tuyến giao thông trọng yếu.

Sycamore - Biểu tượng đô thị mới

Trong bối cảnh Bình Dương đang chuyển mình mạnh mẽ, dự án Sycamore của CapitaLand Development giữ vững vị thế tiên phong của sự phát triển đô thị hiện đại và đẳng cấp. Với tổng diện tích 18,9 ha và tổng vốn đầu tư 18.330 tỉ đồng, Sycamore là khu phức hợp cao cấp bao gồm căn hộ, nhà phố, biệt thự và shophouse, được thiết kế bởi đội ngũ kiến trúc sư quốc tế đến từ Singapore và Thái Lan.

Sycamore tọa lạc tại vị trí chiến lược trên Đại lộ Hùng Vương, ngay trung tâm đô thị mới Bình Dương. Vị trí này giúp cư dân dễ dàng tiếp cận Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương (chỉ 5 phút), bệnh viện, trường học quốc tế như Singapore International School, và các trung tâm thương mại uy tín như Aeon Mall (đối diện dự án). Sycamore cũng là một trong những dự án đầu tiên tại Bình Dương có hạ tầng xe điện, đường xe đạp và vỉa hè thân thiện với người đi bộ, hướng tới đạt chứng nhận EDGE từ IFC về hiệu quả năng lượng và tài nguyên.

Dự án được quy hoạch thành 7 phân khu, bao gồm 2 phân khu nhà ở thấp tầng (nhà phố, biệt thự) và 5 phân khu căn hộ cao tầng. Đến nay, Sycamore đã ra mắt và bán hết thành công các phân khu cao tầng trước đó như Orchard Hill và Orchard Heights với 1,210 căn hộ cao cấp, khẳng định sức hút và tiềm năng phát triển vượt trội của dự án.

Orchard Grand - Dấu ấn độc bản của phong cách sống đỉnh cao

Orchard Grand - phân khu cuối cùng hoàn thiện bức tranh cao tầng tại Sycamore - đang mở ra cơ hội sở hữu cho những nhà đầu tư nhạy bén Ảnh: Sycamore

Tiếp nối thành công, Sycamore vừa ra mắt Orchard Grand, phân khu căn hộ cao tầng được ví như "Mảnh ghép trọn vẹn" trong quỹ đất khan hiếm tại Bình Dương, hứa hẹn mang đến giá trị thịnh vượng cho cư dân và nhà đầu tư. Orchard Grand có quy mô 517 căn hộ cao cấp, tọa lạc tại mặt tiền Đại lộ Hùng Vương.

Lấy cảm hứng từ "Fountain of Youth" (Suối nguồn tươi trẻ), Orchard Grand theo đuổi triết lý "Finest Flow of Life", kiến tạo một không gian sống năng động, hài hòa và cân bằng thân - tâm - trí. Phân khu này sở hữu 99 tiện ích cao cấp và cá nhân hóa như hồ bơi vô cực, phòng gym, khu thiền, yoga, phòng thưởng trà trên không và một trong những hệ thống tiện ích thủy trị liệu độc tôn đầu tiên tại Bình Dương. Khoảng 80% căn hộ tại Orchard Grand có tầm nhìn mở hướng hồ hoặc công viên, cùng thiết kế tối ưu ánh sáng và thông gió tự nhiên, mang đến trải nghiệm sống tinh tế và đẳng cấp.

The Orchard - Nơi an cư lý tưởng

Bên cạnh phân khu cao tầng Orchard Grand, The Orchard là phân khu thấp tầng được nhiều nhà đầu tư và người mua ở thực đặc biệt quan tâm. Phân khu này bao gồm 168 căn nhà phố vườn, 144 căn biệt thự đôi và 56 căn biệt thự đơn lập, với diện tích đa dạng từ 96m² đến 500m².

Biệt thự đôi - lựa chọn lý tưởng cho các gia đình và nhà đầu tư trẻ Ảnh: Sycamore

Điểm nổi bật của The Orchard là dòng sản phẩm biệt thự đôi, mỗi căn sở hữu mặt tiền rộng 10m, ba mặt thoáng, kết nối linh hoạt giữa sân trước, phòng khách, bếp và sân vườn, tạo nên không gian sống gần gũi thiên nhiên, thoáng đãng và đầy cảm hứng. Thiết kế kiến trúc đối xứng vững chãi, mỗi căn có lối đi riêng biệt, cùng khả năng linh hoạt ghép đôi để mở rộng diện tích sử dụng lên đến 480m², đáp ứng nhu cầu sống đa thế hệ.

The Orchard tọa lạc tại vị trí trung tâm của khu đô thị, chỉ cách các tiện ích nội khu và công viên xanh 2 phút đi bộ, giúp cư dân dễ dàng tiếp cận hệ sinh thái tiện ích toàn diện. Cư dân The Orchard còn được thụ hưởng không gian sống chuẩn nghỉ dưỡng với siêu tiện ích The Canopy Clubhouse đặc quyền, khu thiền, vườn thảo dược, khu vui chơi trẻ em, không gian làm việc tại gia và khu tiệc ngoài trời.