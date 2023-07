SYM Shark 50cc tiếp tục hành trình khám phá các tỉnh miền Trung

"Go with SYM Shark 50cc" là hoạt động roadshow khám phá vẻ đẹp đất nước trải dài từ Nam ra Bắc qua 23 tỉnh thành, nằm trong khuôn khổ chiến dịch "SHOW YOUR MOVING - CHUYỂN ĐỘNG CÙNG SYM" trong năm 2023 do SYM phát động. Không chỉ lan tỏa tinh thần khát khao trải nghiệm đến thế hệ Gen Z, SYM mong muốn truyền cảm hứng và khích lệ các bạn trẻ không ngừng chuyển động, luôn học hỏi và tự tin chinh phục những thử thách để hướng về phía trước trên con đường chinh phục những ước mơ".