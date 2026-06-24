Synbiotic hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột ở trẻ khi bị mất cân bằng

Synbiotic trong hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột và miễn dịch đầu đời

Miễn dịch được liên tưởng đến việc bổ sung vitamin giúp tăng khả năng bảo vệ khỏi vi khuẩn. Khoa học dinh dưỡng ngày càng phát triển, các chuyên gia hướng đến những giải pháp toàn diện, chủ động hơn để hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột. Bên cạnh Probiotic và Prebiotics đã được nghiên cứu rộng rãi, Synbiotic ngày càng được nhấn mạnh nhờ cơ chế phối hợp hiệp đồng giữa các chủng lợi khuẩn và nguồn dưỡng chất chuyên biệt, giúp hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột hiệu quả hơn.

Kế thừa nền tảng nghiên cứu khoa học toàn cầu, nhãn hàng Aptamil ứng dụng công thức Synbiotic đặc chế - kết hợp Probiotic B.breve M-16V và chất xơ Prebiotics scGOS/lcFOS theo tỷ lệ 9:1. Công thức được phát triển tại châu Âu và được củng cố bởi các bằng chứng lâm sàng trên trẻ sinh mổ châu Á, bao gồm nghiên cứu JULIUS 1 ghi nhận sự phục hồi lợi khuẩn Bifidobacteria chỉ sau 3 ngày, nhanh hơn 27 lần so với công thức không chứa Synbiotic; nghiên cứu JULIUS 2 cho thấy khả năng hỗ trợ phục hồi hệ vi sinh đường ruột toàn diện, theo hướng gần hơn với hệ sinh thái ruột của trẻ sinh thường trong 4 tuần và nghiên cứu DRAGON ghi nhận hiệu quả duy trì sau can thiệp, với sự phục hồi nhóm vi khuẩn Bacteroides đến 12 tháng sau đó. Bên cạnh đó, Tập đoàn dinh dưỡng toàn cầu Danone phối hợp cùng Hội Nhi khoa Việt Nam tổ chức Hội nghị Khoa học toàn quốc 2026 với chủ đề "Xu hướng mới Synbiotic & Dinh dưỡng đầu đời hỗ trợ miễn dịch, não bộ và phát triển toàn diện ở trẻ nhỏ", tiếp tục củng cố vai trò của Synbiotic đặc chế trong chiến lược dinh dưỡng hỗ trợ hệ tiêu hóa và nền tảng miễn dịch sớm cho trẻ sinh mổ.

PGS Amber Chiou, Phó giám đốc Viện Nghiên cứu Thực phẩm Tương lai thuộc Đại học Bách khoa Hồng Kông, cho biết:

"Trẻ sinh mổ có cấu trúc hệ vi sinh đường ruột khác với trẻ sinh thường, đặc biệt là lượng lợi khuẩn Bifidobacteria thấp hơn. Công thức dinh dưỡng chứa Synbiotic đặc chế giúp hỗ trợ thiết lập hệ vi sinh đường ruột theo hướng thuận lợi hơn, thúc đẩy sự phát triển của các vi khuẩn có lợi và giúp điều hòa đáp ứng miễn dịch. Nhờ đó, hệ vi sinh đường ruột của trẻ sinh mổ có xu hướng phát triển gần hơn với trẻ sinh thường, góp phần tạo nền tảng cho một hệ miễn dịch khỏe mạnh".

Hệ dưỡng chất Synbiotic đặc chế này được ứng dụng trong các sản phẩm chủ lực của Aptamil như Aptamil KID CESARBIOTIK 3, Aptamil PROfutura 4 và Aptamil ESSENSIS Organic A2 4, là thành quả của việc chuyển hóa các thành tựu nghiên cứu khoa học trở thành giải pháp dinh dưỡng hỗ trợ sự phát triển hệ vi sinh đường ruột, sức khỏe tiêu hóa và nền tảng miễn dịch cho trẻ nhỏ.

Danone và nhãn hàng Aptamil cam kết đồng hành trong việc chăm sóc dinh dưỡng đầu đời cho trẻ

Với hơn 100 năm tiên phong về dinh dưỡng toàn cầu, Danone luôn đặt khoa học ở trung tâm trong hành trình phát triển các giải pháp dinh dưỡng đáp ứng nhu cầu đa dạng của con người ở nhiều lứa tuổi và thể trạng sức khỏe. Kế thừa "di sản" đó, nhãn hàng Aptamil với hơn 50 năm nghiên cứu chuyên sâu về dinh dưỡng cho trẻ tiếp tục đồng hành cùng các bà mẹ Việt Nam trong việc xây dựng nền tảng phát triển về đề kháng và trí não cho trẻ trong những năm đầu đời.

Bà Trần Thị Hoàng Thư, Tổng giám đốc Danone Việt Nam, chia sẻ: "Danone cam kết mang đến các giải pháp dinh dưỡng chất lượng cao, an toàn và phù hợp với nhu cầu của trẻ em Việt Nam. Chúng tôi không ngừng ứng dụng các nghiên cứu khoa học trong dinh dưỡng đầu đời để phát triển những sản phẩm hỗ trợ nuôi dưỡng hệ tiêu hóa khỏe mạnh, góp phần xây dựng nền tảng miễn dịch, tăng trưởng và phát triển lâu dài cho trẻ".