Syngenta nâng bước phụ nữ nông thôn Việt: Gieo yêu thương để gặt thành công

Đưa 'Nâng bước phụ nữ nông thôn Việt' ra miền Bắc

Năm 2026 là năm đầu tiên Công ty TNHH Syngenta Việt Nam (Tập đoàn Syngenta) đưa chương trình "Nâng bước phụ nữ nông thôn Việt" ra miền Bắc. Diễn ra ngày 24 - 25.3, chương trình chọn chủ đề: Gieo yêu thương, Gặt thành công, có sự tham gia của 140 phụ nữ nông dân miền Bắc, đây là cơ hội chị em gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, tiếp cận những giải pháp nông nghiệp mới.

Trong chương trình năm nay, câu chuyện của chị Nguyễn Thị Hưng (48 tuổi) đến từ xã Tiền Hải, Thái Bình khiến nhiều người phải thay đổi cái nhìn về người nông dân thời đại 4.0. Chị Hưng đang điều hành nhóm đại điền gần 100 hộ trồng lúa trên tổng diện tích hơn 100 ha.

Không chỉ trực tiếp tham gia sản xuất, chị Hưng là những người chủ động thử nghiệm các phương thức canh tác mới, góp phần lan tỏa những thay đổi tích cực trong cộng đồng nông dân địa phương.

Một trong những giải pháp mà chị Hưng áp dụng là Cropwise Grower - nền tảng nông nghiệp số của Syngenta hỗ trợ nông dân chẩn đoán sâu bệnh bằng trí tuệ nhân tạo (AI), theo dõi thời tiết và quản lý lịch canh tác ngay trên điện thoại.

"Trước đây, cây lúa có nhiều loại sâu bệnh rất khó nhận biết. Bây giờ, tôi chỉ cần chụp ảnh bằng điện thoại và đưa vào ứng dụng là có thể nhận biết các loài sâu bệnh để có cách xử lý phù hợp," chị Hưng nói.

Đặc biệt hơn, chị Hưng nằm trong số ít phụ nữ học điều khiển và đến nay đã thành thục lái máy bay không người lái (drone) phun thuốc trên diện tích lớn nhanh gấp nhiều lần so với phương pháp thủ công và giảm khoảng 70% công lao động, giúp nông dân sử dụng nước và thuốc bảo vệ thực vật hiệu quả hơn.

Không chỉ áp dụng trên ruộng của mình, chị Hưng còn hướng dẫn và hỗ trợ nhiều hộ nông dân trong nhóm đại điền tiếp cận các phương thức canh tác mới, từ việc nhận diện sâu bệnh cho đến cách sử dụng các công cụ công nghệ trong sản xuất.

Thành công của chị Hưng khẳng định, khi phụ nữ nông dân được tiếp cận kiến thức, công cụ phù hợp, việc canh tác nông nghiệp trở nên chủ động hơn trước những biến động của thời tiết và sâu bệnh.

Những mô hình của chị Hưng, của hàng chục chị em phụ nữ trong chương trình năm nay khẳng định vai trò quan trọng của phụ nữ nông dân trong ứng dụng khoa học, công nghệ góp phần thúc đẩy những thay đổi tích cực trong sản xuất nông nghiệp tại nhiều địa phương.

Đưa công nghệ nông nghiệp số đến phụ nữ nông thôn

Trong chương trình năm nay, 140 phụ nữ nông dân tham gia nhiều phiên trao đổi với các chuyên gia về những thách thức trong sản xuất hiện nay, những thay đổi trong tập quán canh tác và cách ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất hàng ngày. Các chuyên gia chia sẻ những phương pháp quản lý dịch hại hiệu quả, cách tối ưu quy trình canh tác, các công cụ hỗ trợ nông nghiệp số giúp người nông dân chủ động hơn trong sản xuất.

Các chuyên gia đã dành thời gian tư vấn về chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ nông thôn - những người vừa tham gia sản xuất, vừa đảm nhận nhiều trách nhiệm trong gia đình và cộng đồng.

Đặc biệt trong phần chia sẻ với chủ đề: Yêu bản thân đúng cách - Bí quyết chăm sóc toàn diện cho phụ nữ nông thôn hiện đại. Các chuyên gia đã gợi ý cho chị em phụ nữ những thói quen đơn giản để duy trì sức khỏe và tinh thần tích cực, như xây dựng chế độ dinh dưỡng cân bằng, duy trì vận động, quản lý căng thẳng và dành thời gian chăm sóc bản thân. Nhiều chị em cho biết những chia sẻ này rất gần gũi với cuộc sống hàng ngày khi phụ nữ nông thôn thường ít có thời gian quan tâm đến sức khỏe, nhu cầu cá nhân.

Ông Trần Thanh Vũ, Tổng Giám đốc Syngenta Việt Nam, khẳng định việc trao quyền cho người phụ nữ nông thôn Việt không chỉ là trách nhiệm xã hội mà còn là một trong những yếu tố cốt lõi giúp nông nghiệp Việt Nam phát triển.

Từ năm 2023, Syngenta Việt Nam đã tổ chức các chương trình Nâng bước phụ nữ trong nông nghiệp, làm việc và gặp gỡ trên 500 phụ nữ ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Không chỉ trao đổi, huấn luyện kỹ thuật sản xuất nông nghiệp, Syngenta còn tổ chức các khóa huấn luyện về chăm sóc sức khỏe, kết nối cộng đồng, trao cơ hội cho chị em đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển của nông nghiệp Việt Nam.

Hàng năm, Syngenta Việt Nam tổ chức nhiều buổi tập huấn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và những bộ giống mới nhất dành riêng cho chị em phụ nữ nông thôn. Trong thời gian tới, Syngenta Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng phụ nữ nông dân trong việc nâng cao kiến thức sản xuất, tiếp cận các giải pháp nông nghiệp hiện đại và thúc đẩy một nền nông nghiệp hiệu quả, bền vững hơn trong tương lai.

"Ở nhiều cộng đồng nông thôn, phụ nữ là những người đầu tiên thử nghiệm những cách làm mới trên ruộng. Khi họ có cơ hội tiếp cận kiến thức và công nghệ, những thay đổi không chỉ diễn ra trên một thửa ruộng mà có thể lan tỏa ra cả cộng đồng. Chúng tôi hy vọng sẽ tạo nên một cộng đồng phụ nữ trong nông nghiệp, kết nối, chia sẻ và lan tỏa các giá trị đến tất cả phụ nữ trên thế giới", ông Vũ nói.

Dịp này, 140 phụ nữ tiêu biểu miền Bắc đã tham quan Trung tâm nghiên cứu của Syngenta tại Ninh Bình (Nam Định cũ). Các chị em trực tiếp tham quan phòng thí nghiệm, khu trồng cây, vườn rau, khu trồng hoa và những không gian mô phỏng các mô hình canh tác để hiểu rõ hơn cách ứng dụng khoa học kỹ thuật vào ruộng đồng. Theo đại diện Syngenta Việt Nam, việc kết hợp giữa chia sẻ kiến thức và trải nghiệm thực tế giúp quá trình tiếp cận những phương thức sản xuất mới trở nên gần gũi và dễ áp dụng hơn đối với phụ nữ nông dân.