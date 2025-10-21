Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
T460 và T460s: Bộ đôi ThinkPad dành cho dân văn phòng hiện đại

Nguồn: LAPTOPS.VN
21/10/2025 08:00 GMT+7

Dòng ThinkPad T-series nổi bật với hiệu năng ổn định và độ bền bỉ. Trong đó, việc so sánh ThinkPad T460 và T460s là một bài toán kinh điển, phản ánh sự đối lập giữa thể hiện hai hướng thiết kế và công năng riêng biệthai triết lý thiết kế. Bài viết này của Laptops sẽ giúp bạn phân tích điểm khác biệt chính để chọn ra model phù hợp nhất.

ThinkPad T460 và T460s: Nên chọn phiên bản nào?

Cùng Laptops khám phá những sự khác biệt nổi bật giữa hai mẫu ThinkPad này để tìm ra chiếc laptop doanh nhân đáp ứng nhu cầu của bạn.

Thiết kế:

ThinkPad T460: Ưu tiên sự bền bỉ, khung máy dày và chắc chắn, trọng lượng khoảng 1,7 kg. ThinkPad T460s: Tập trung vào tính di động, thiết kế mỏng, thanh lịch và hiện đại hơn, trọng lượng nhẹ chỉ khoảng 1,36 kg.

Khả năng nâng cấp:

ThinkPad T460:2 khe RAM, nâng cấp tối đa 32GB, phù hợp tác vụ nặng. ThinkPad T460s: Bị giới hạn hơn do có một phần bộ nhớ RAM hàn chết trên bo mạch chủ, giảm khả năng mở rộng trong tương lai.

Pin:

ThinkPad T460: Sở hữu công nghệ Power Bridge độc đáo với pin kép, cho phép thay nóng pin rời mà không cần tắt máy. ThinkPad T460s: Chỉ trang bị pin liền để tối ưu cho thiết kế mỏng nhẹ.

Xem thêm bình luận