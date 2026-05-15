Tà Xùa sẽ không chỉ có mây

Điểm đến khác biệt

Ít nơi nào ở vùng cao Tây Bắc hội tụ nhiều lợi thế như xã Tà Xùa. Nằm ở độ cao từ 1.500 đến 2.800 m so với mực nước biển, Tà Xùa được bao bọc bởi dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ, sở hữu khí hậu mát lành quanh năm, hệ sinh thái rừng đặc dụng phong phú cùng thương hiệu "biển mây" nổi tiếng khắp cả nước. Nền nhiệt trung bình từ 15 - 22 độ C tạo nên không gian lý tưởng cho nghỉ dưỡng bốn mùa.

Hoàng hôn tại "sống lưng khủng long" ẢNH: ĐỖ VINH

Những dãy núi trùng điệp, rừng già nguyên sinh, biển mây bồng bềnh cùng cảnh quan hoang sơ khiến nơi đây trở thành điểm đến khác biệt trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Bên cạnh thiên nhiên, Tà Xùa còn lưu giữ kho tàng văn hóa quý giá của đồng bào Mông - chiếm khoảng 99% dân số địa phương.

Từ kiến trúc nhà truyền thống, trang phục, ẩm thực đến lễ hội, tập quán sinh hoạt… đã tạo nên nguồn "tài nguyên mềm" giàu giá trị để phát triển du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm và du lịch văn hóa bản địa.

"Biển mây" ở Tà Xùa ẢNH: ĐỖ VINH

Mở đường phát triển

Dù giàu tiềm năng, Tà Xùa vẫn đang đối mặt với nhiều điểm nghẽn về hạ tầng và quản lý phát triển. Hệ thống giao thông tại một số tuyến đường còn nhỏ hẹp, thiếu điểm dừng đỗ, chưa đáp ứng tốt lưu lượng khách tăng nhanh. Một số vị trí địa hình đèo dốc, sương mù dày đặc nhưng hạ tầng an toàn giao thông còn hạn chế.

Các khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm địa phương vẫn nhỏ lẻ, thiếu quy hoạch đồng bộ. Cạnh đó, những vướng mắc liên quan đến đất đai, trật tự xây dựng, ranh giới đất ở và đất rừng cũng là rào cản đối với quá trình thu hút các nhà đầu tư chiến lược.

Từ thực tế này, cấp ủy, chính quyền địa phương đang chủ động tháo gỡ khó khăn, từng bước tạo nền tảng phát triển bài bản và bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Đình Việt cùng đoàn công tác khảo sát địa điểm triển khai dự án du lịch tại "sống lưng khủng long" ẢNH: THÚY HÀ

Đặc biệt, để tạo sức bật mới, Tà Xùa đã xây dựng danh mục 22 dự án thu hút đầu tư, tập trung vào du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, trải nghiệm; du lịch cộng đồng và dịch vụ hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật, logistics; nông nghiệp gắn với du lịch.

Đây là định hướng phát triển hiện đại, tận dụng thế mạnh khí hậu, cảnh quan và văn hóa để hình thành hệ sinh thái kinh tế du lịch đa giá trị.

Địa phương cũng triển khai cơ chế "luồng xanh" trong thu hút đầu tư, tăng cường gặp gỡ doanh nghiệp, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, rà soát hiện trạng đất đai và đồng hành cùng nhà đầu tư ngay từ giai đoạn chuẩn bị dự án. Từ đây, nhiều nhà đầu tư đã lựa chọn Tà Xùa là điểm đến hấp dẫn.

Tiêu biểu là Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Tà Xùa do Công ty CP Đỉnh Gió Tà Xùa triển khai với tổng vốn đầu tư hơn 497 tỉ đồng, quy mô 47,2 ha; Dự án Nhà máy điện gió Tà Xùa của Công ty CP Tập đoàn Hataco Việt Nam, tổng mức đầu tư hơn 3.414 tỉ đồng... Sự xuất hiện của các dự án lớn không chỉ tạo động lực tăng trưởng mà còn góp phần thay đổi diện mạo vùng cao, mở rộng việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

"Tăng tốc" trên bản đồ du lịch

Với vị trí trung chuyển kết nối các cung đường du lịch nổi tiếng như Mộc Châu, Ngọc Chiến, Trạm Tấu, Văn Chấn đến Sa Pa, Tà Xùa ngày càng khẳng định vai trò là điểm đến quan trọng của khu vực. Hiện địa phương có 148 cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, trong đó 88 hộ kinh doanh nhà nghỉ cộng đồng, có khả năng phục vụ khoảng 1.500 khách mỗi ngày đêm.

Phối cảnh Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Tà Xùa ẢNH: THÚY HÀ

Trong giai đoạn 2020 - 2025, Tà Xùa đón trên 167.500 lượt khách, doanh thu du lịch đạt hơn 115 tỉ đồng, cho thấy sức hút ngày càng lớn của vùng đất này.

Và đến thời điểm này, khi mục tiêu đưa Tà Xùa trở thành khu du lịch cấp tỉnh vào năm 2030 đang được địa phương hiện thực hóa bằng hàng loạt giải pháp đã giúp Tà Xùa đứng trước thời cơ vàng để chuyển mình. Khi quy hoạch đi trước một bước, hạ tầng được đầu tư đồng bộ, môi trường được gìn giữ và dòng vốn chiến lược được khơi thông, nơi đây hoàn toàn có thể trở thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp của Tây Bắc.

"Thiên đường mây" không chỉ là điểm đến để khám phá, mà còn là "vùng đất hứa" cho những nhà đầu tư tiên phong, những mô hình kinh tế xanh và khát vọng phát triển bền vững giữa đại ngàn Sơn La.