Tả xung hữu đột 'né' tắc đường giờ cao điểm

Gỡ barie, dân lo sẽ loạn

Sáng 25.11, 2 barie ở ngõ 126 và 144 Thượng Đình (P.Thượng Đình, Q.Thanh Xuân, Hà Nội) không còn được hạ xuống vào khung từ 7 - 8 giờ 30 như thường lệ vì thời gian vừa qua có nhiều dư luận trái chiều và có thêm chỉ đạo "cân nhắc việc tiếp tục thực hiện" từ UBND Q.Thanh Xuân.

Barie ở ngõ 144 Thượng Đình không được hạ xuống trong sáng 25.11 ẢNH: HUY TRƯỜNG

Thấy đường không bị chặn, nhiều người đi xe máy trên đường Thượng Đình vội bật đèn xi nhan, rẽ vào ngõ, đi tắt ra đường Nguyễn Trãi để lên cầu vượt Ngã Tư Sở sang phố Tây Sơn (Q.Đống Đa, Hà Nội).

Tình trạng người đi xe máy "né" tắc đường đâm vào ngõ nhỏ có nơi rộng chưa đầy 1 m lại tái diễn vào buổi sáng khiến nhiều người dân lắc đầu ngao ngán.

Vừa hé cửa nhà, bà Nguyễn Thị Bích Lan (69 tuổi, trú ngõ 144 Thượng Đình) chỉ dám thò từ từ đầu ra ngoài, mắt đảo nhanh về 2 phía. Đây là động tác quen thuộc của bà Lan vào mỗi buổi sáng, mục đích là để canh cho con dâu dắt xe đi làm và cháu đi học. Bà Lan lo lắng chỉ vài ngày nữa, khi mọi người đều biết barie không được đóng xuống thì con ngõ này chắc chắn sẽ "loạn".

Bà Lan thường xuyên phải ngó ra cửa trước khi ra ngoài ẢNH: HUY TRƯỜNG

Việc đóng barie diễn ra vào khung giờ cao điểm mỗi sáng được áp dụng từ năm 2022 và chủ trương này được bà Lan cùng đông đảo người dân và chính quyền chấp nhận.

"Nếu không có barie, mỗi buổi sáng có hàng trăm phương tiện đi qua. Nhiều khi chúng tôi không dám mở cửa nhà do tiếng ồn, mùi xăng bốc vào nhà. Đấy là còn chưa kể nhiều lúc con tôi bị muộn giờ làm, cháu tôi bị muộn học vì không dắt được xe ra ngoài do phương tiện nườm nượp nối đuôi nhau đi qua", bà Lan bức xúc và cho rằng, nếu không có barie chắn đầu ngõ, cuộc sống của bà và người dân trong con ngõ này lại bắt đầu chuỗi ngày bất an.

Người trong ngõ vất vả né người đi tắt qua ẢNH: HUY TRƯỜNG

Bà Lan phán đoán, những người đi tắt qua ngõ thường là người ở khu vực P.Định Công, Đại Kim, Kim Giang (Q.Hoàng Mai, Hà Nội). Việc quá đông phương tiện đi lại khiến con ngõ náo loạn bởi nhiều người đi nhanh, xảy ra va chạm liên tục. Thậm chí, nhiều người len lỏi, vượt trong ngõ nhỏ, đã có trường hợp người dân bị gãy tay do mở cửa nhà rồi va chạm với người đi xe máy.

"Không phải chúng tôi chặn barie để không cho người khác đi mà chúng tôi chặn là để bảo vệ cuộc sống và tính mạng của mình. Lúc tai nạn chả ai biết, khi chúng tôi chặn barie thì bị phản ứng", bà Lan bức xúc.

Bà Lan lo lắng sau này con ngõ sẽ "loạn" ẢNH: HUY TRƯỜNG

Nói về quyết định chặn barie ở ngõ trước cửa nhà, ông N.V.C (43 tuổi) cho biết đây là động thái "cực chẳng đã".

"Bất đắc dĩ lắm chúng tôi mới làm việc không thuận mắt, không thuận lòng đa số người đi đường như thế này. Nhưng chúng tôi cũng chỉ chặn khoảng 1,5 tiếng buổi sáng để không bị muộn giờ đi làm, đi học. Còn buổi chiều thì chúng tôi chấp nhận về nhà trễ hơn, không hạ barie xuống", ông C. nói.

Ông C. bày tỏ, nếu việc dựng barie gây ra sự phiền nhiễu, sự không thoải mái và vi phạm pháp luật thì khu dân cư mong chính quyền sở tại có phương án khác để tiếp tục đảm bảo sự bình yên cho con ngõ này.

Sai về lý nhưng đúng về tình?

Bà Hạnh, Tổ trưởng Tổ dân phố số 1 (P.Thượng Đình), nhìn nhận việc lắp barie là "sai về lý nhưng đúng về tình" bởi các phương tiện đi tắt qua ngõ nhiều năm qua ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của hàng trăm hộ dân nơi đây.

"Chúng tôi không thể dắt được xe ra ngoài, nhiều gia đình không thể đi làm, không đưa con đi học được. Cùng với đó là tiếng ồn, tiếng cãi vã của người đi đường va chạm, người đi đường với người trong nhà khiến tôi rất đau đầu mỗi khi giải quyết", bà Hạnh kể.

Theo bà Hạnh, trong khoảng thời gian 2 năm lắp barie vào giờ cao điểm buổi sáng, cả khu dân cư được yên bình. Gần đây do bị dư luận phản ứng nên barie sẽ không được đóng lại nữa.

"Sau khi mở barie, chúng tôi đã đề nghị với chính quyền, công an tìm biện pháp nào để tối ưu nhất, không làm ảnh hưởng đến người dân. Nếu được, chúng tôi cũng không ý kiến gì", bà Hạnh nói.

Con ngõ nhỏ thông ra đường Nguyễn Trãi không đủ để 2 người tránh nhau ẢNH: HUY TRƯỜNG

Theo lý giải của người dân địa phương, đi tắt qua ngõ 126 và 144 Thượng Đình lên cầu vượt Tây Sơn sẽ rút ngắn thời gian đi lại trong giờ cao điểm khoảng 10 - 15 phút thay vì đi theo trục chính từ đường Thượng Đình rẽ phải sang Trường Chinh và quay đầu để rẽ sang Tây Sơn.

Trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo UBND Q.Thanh Xuân thừa nhận, về lý thì quy định của pháp luật không cho phép người dân ở Tổ dân phố số 1 dựng barie trong ngõ nhỏ. "Có những ngày ở đó ùn tắc kinh khủng, người dân trong đó cực kỳ bức xúc nên đã làm biện pháp đó. Quận đã chỉ đạo P.Thượng Đình nghiên cứu giải pháp tối ưu hơn thay vì tiếp tục dựng barie. Điều này vừa đảm bảo không "ngăn sông cấm chợ", vừa tránh tình trạng tái diễn sự bức xúc trong khu dân cư", vị lãnh đạo Q.Thanh Xuân cho biết thêm.

Ngoài 2 con ngõ nêu trên, PV cũng ghi nhận hiện tượng người dân "né" tắc đường còn diễn ra ở nhiều con ngõ khác ở P.Thượng Đình, P.Hạ Đình thông ra đường Nguyễn Trãi; ngõ 97 Bùi Xương Trạch (P.Khương Đình) thông ra đường Lê Trọng Tấn...

Ngõ 97 Bùi Xương Trạch thường xuyên xung đột giao thông vào giờ cao điểm ẢNH: HUY TRƯỜNG

Tại ngõ 97 Bùi Xương Trạch, vào mỗi giờ cao điểm, lượng xe máy xếp hàng dài hàng chục mét, chiếm hết lòng đường của người đi bộ gây xung đột giao thông nghiêm trọng tại các con ngõ. Nhiều người dân tỏ ra bức xúc nhưng cũng đành im lặng bởi lâu nay hiện tượng này vẫn thường xuyên xảy ra. Để đảm bảo an toàn giao thông, P.Khương Đình đã cử 2 cán bộ tổ dân phố túc trực, phân luồng giao thông vào giờ cao điểm.

Người đi bộ bất an khi đi ra đường vào giờ cao điểm ẢNH: HUY TRƯỜNG