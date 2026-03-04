Tác động từ chiến sự Mỹ - Iran đến thị trường chứng khoán

Trung Đông một lần nữa trở thành tâm điểm của thế giới khi căng thẳng giữa Mỹ, Israel và Iran leo thang.
Giá dầu bật tăng, vàng lập đỉnh mới, thị trường chứng khoán toàn cầu rung lắc mạnh. Nhưng câu hỏi nhiều người quan tâm là: Chiến sự cách Việt Nam hàng ngàn km – liệu có thực sự tác động đến túi tiền của nhà đầu tư Việt? VN-Index sẽ ra sao? Lạm phát, tỷ giá, lãi suất có chịu áp lực? Và trong biến động luôn tồn tại cơ hội – cơ hội đó nằm ở đâu?
Tác động từ chiến sự Iran - Mỹ đến Thị trường chứng khoán
