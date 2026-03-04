Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Tác động từ chiến sự Mỹ - Iran đến thị trường chứng khoán
Video Thời sự

Tác động từ chiến sự Mỹ - Iran đến thị trường chứng khoán

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
04/03/2026 19:00 GMT+7

Chuyên gia Võ Đức Tín - Trưởng phòng tư vấn đầu tư - Công ty cổ phần chứng khoán TP.HCM sẽ phân tích bức tranh toàn cảnh – từ địa chính trị, vĩ mô toàn cầu cho đến tác động cụ thể lên thị trường chứng khoán Việt Nam. Từ đó, nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định bình tĩnh và sáng suốt hơn.

Trung Đông một lần nữa trở thành tâm điểm của thế giới khi căng thẳng giữa Mỹ, Israel và Iran leo thang.

Tác động từ chiến sự Iran - Mỹ đến Thị trường chứng khoán - Ảnh 1.

Tác động từ chiến sự Iran - Mỹ đến Thị trường chứng khoán ra sao?

Ảnh: Ngọc Dương

Giá dầu bật tăng, vàng lập đỉnh mới, thị trường chứng khoán toàn cầu rung lắc mạnh. Nhưng câu hỏi nhiều người quan tâm là: Chiến sự cách Việt Nam hàng ngàn km – liệu có thực sự tác động đến túi tiền của nhà đầu tư Việt? VN-Index sẽ ra sao? Lạm phát, tỷ giá, lãi suất có chịu áp lực? Và trong biến động luôn tồn tại cơ hội – cơ hội đó nằm ở đâu?

Tác động từ chiến sự Iran - Mỹ đến Thị trường chứng khoán

Iran - Mỹ Thị trường chứng khoán Chứng khoán Việt Nam dầu khí giá xăng dầu Eo biển Hormuz
