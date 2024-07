Tác dụng không ngờ của cà phê đối với tim, gan và não

Nhưng uống cà phê hằng ngày lợi ích cho sức khỏe thế nào?

Sau đây, tiến sĩ Sarah Robbins, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa, người sáng lập Trung tâm chăm sóc sức khỏe Well Sunday (Canada), sẽ chia sẻ những tác dụng tích cực của việc uống cà phê mỗi ngày đối với sức khỏe tổng thể.

Nhiều người không thể thiếu tách cà phê mỗi sáng Minh họa: Pexels

Ngăn ngừa bệnh mạn tính

Theo bác sĩ Robbins, cà phê là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa tuyệt vời giúp chống lại tổn thương do các gốc tự do gây ra, có khả năng giảm viêm và cải thiện sức khỏe. Chuyên gia này cũng lưu ý rằng chất chống oxy hóa có thể giúp ngăn ngừa nhiều bệnh mạn tính, theo trang tin sức khỏe Well And Good.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Bác sĩ Robbins cho biết, tiêu thụ caffeine vừa phải giúp giảm nguy cơ mắc một số bệnh tim mạch, kể cả đột quỵ. Sở dĩ cà phê làm được điều kỳ diệu này là nhờ caffeine có đặc tính chống oxy hóa, giúp cải thiện chức năng nội mô của mạch máu.

Bảo vệ não

Bác sĩ Robbins cho biết nghiên cứu đã chứng minh cà phê giúp giảm nguy cơ phát triển các bệnh thoái hóa thần kinh, như bệnh Alzheimer và Parkinson.

Theo vị bác sĩ này, tác dụng bảo vệ trên là nhờ khả năng ngăn chặn các thụ thể adenosine và đặc tính chống oxy hóa của caffeine.

Caffeine có thể chống lại sự phát triển của bệnh gan nhiễm mỡ và ung thư gan Pexels

Bảo vệ gan

Tiêu thụ cà phê và caffeine có thể giúp chống lại các bệnh về gan.

Bác sĩ Robbins cho biết: Tiêu thụ caffeine thường xuyên giúp giảm nguy cơ xơ gan ở người mắc bệnh gan.

Caffeine cũng có thể chống lại sự phát triển của bệnh gan nhiễm mỡ và ung thư gan. Theo một nghiên cứu lớn năm 2021, uống cà phê giúp giảm đáng kể tỷ lệ mắc gan nhiễm mỡ.

Một nghiên cứu khác cũng cho thấy tiêu thụ khoảng 2 tách cà phê mỗi ngày có thể giúp giảm đến 43% nguy cơ ung thư gan, theo Well And Good.

Chống ung thư

Tiêu thụ caffeine cũng liên quan đến đặc tính chống ung thư. Bác sĩ Robbins cho biết: Một số nghiên cứu đã phát hiện tiêu thụ caffeine làm giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư, bao gồm ung thư gan và đại trực tràng.

Cà phê có đặc tính chống ung thư nhờ caffeine có khả năng tăng cường sửa chữa ADN và có đặc tính chống oxy hóa và tác dụng đối với men gan.

Tuy nhiên, bác sĩ Robbins cho biết uống cà phê quá mức có thể gây ra một số nhược điểm tiềm ẩn. Những tác dụng phụ này bao gồm ảnh hưởng đến giấc ngủ, một số người mắc chứng đau nửa đầu có thể bị bệnh nghiêm trọng hơn. Cà phê cũng ảnh hưởng không tốt đến người mắc bệnh tăng nhãn áp và phụ nữ mang thai.

Bác sĩ Robbins cũng lưu ý uống quá nhiều caffeine có thể làm tăng nhịp tim và huyết áp tạm thời, vì vậy dùng điều độ là rất quan trọng. Các nghiên cứu cho thấy tốt nhất nên uống 2 - 3 tách cà phê mỗi ngày.