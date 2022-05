Tác dụng phụ phiền phức của cà phê đối với một số người

Cà phê là một trong những thức uống phổ biến nhất trên thế giới.

Rất nhiều người sử dụng cà phê làm nhiên liệu cho buổi sáng hoặc giữa buổi chiều uể oải. Họ thích nhâm nhi cà phê và trò chuyện với một nhóm bạn tại một quán cà phê, và thậm chí họ có thể thưởng thức một tách nữa sau bữa tối.

Và mặc dù cà phê rất ngon và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng đôi khi nó có thể ảnh hưởng đến các bộ phận khác nhau của cơ thể một số người một cách phiền phức.

Ví dụ, cà phê có chứa caffein đã được biết là có tác động đến bàng quang của một số người.

Trên thực tế, một trong những tác dụng phụ của cà phê đối với bàng quang của bạn là nó có thể làm tăng tần suất đi tiểu của bạn.

Điều này là do caffeine có thể làm thay đổi hoạt động của bàng quang, có thể ảnh hưởng đến tần suất bạn đi tiểu và cả lượng nước tiểu của bạn.

Mức độ caffeine cao hơn đã được biết là làm tăng hoạt động của bàng quang, vì vậy bạn nên theo dõi lượng cà phê bạn uống hằng ngày, đặc biệt nếu bạn là người đã trải qua bất kỳ loại khó chịu nào ở bàng quang hoặc các vấn đề liên quan, theo Eat This, Not That!

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí The Journal of Urology Annals, chỉ cần uống 4,5 gram caffein có thể thúc đẩy "tình trạng tiểu gấp" sớm, cũng như tăng tần suất bạn phải đi tiểu.





Nghiên cứu kiểm tra những người tham gia trong độ tuổi từ 18 đến 40 đã báo cáo các triệu chứng của Hội chứng bàng quang hoạt động quá mức.

Những người tham gia cũng báo cáo rằng họ tiêu thụ cà phê thường xuyên, nhiều hơn 3 tách mỗi tuần.

Một nghiên cứu khác, được công bố trên tạp chí International Urogynecology, cho thấy có mối liên quan giữa việc uống hơn 204 miligram caffein mỗi ngày và chứng tiểu không tự chủ.

Những kết quả nghiên cứu này cho thấy rằng caffeine thực tế có thể làm tăng hoạt động của bàng quang và ảnh hưởng đến tần suất bạn đi tiểu, đó là lý do tại sao nó được gọi là thuốc lợi tiểu, theo Eat This, Not That!

Các ví dụ khác về thuốc lợi tiểu phổ biến là trà xanh, trà đen và rượu.

Nếu bạn là người đang “chiến đấu” với các vấn đề về bàng quang hoặc thấy mình đi tiểu thường xuyên hơn những gì bạn nghĩ là bình thường, bạn nên nói chuyện với bác sĩ về các nguyên nhân tiềm ẩn.

Giảm lượng caffein tiêu thụ, đặc biệt là cà phê có chứa caffein, có thể giúp bạn kiểm soát việc đi tiểu của mình.