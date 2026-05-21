Tác giả 'Bắc Bling' bắt tay 'Bà Tuyết Diamond' lấn sân âm nhạc

Bà Tuyết (áo xanh), Tuấn Cry (bìa phải) tại buổi ra mắt MV Bà Tuyết hơi non Ảnh: Trần Ngọc Sơn

Cú bắt tay bất ngờ với tác giả 'Bắc Bling'

Sau nhiều năm gắn với hình ảnh người phụ nữ nông dân mộc mạc trên mạng xã hội, nhân vật sáng tạo nội dung 'Bà Tuyết Diamond' (tên thật là Đỗ Thị Tuyết, sinh năm 1973) xuất hiện với vai trò nhân vật chính, trực tiếp thể hiện phần rap trong MV âm nhạc đầu tay mang tên Bà Tuyết hơi non. Đây là lần đầu tiên bà thử sức với âm nhạc, trực tiếp thể hiện phần rap và xuất hiện xuyên suốt trong ca khúc do Tuấn Cry (tác giả Bắc Bling) sáng tác, sản xuất.

Chia sẻ về hành trình ra mắt MV này, Tuấn Cry cho biết: "Trong quá trình sáng tác mình được truyền cảm hứng rất nhiều từ nét mộc mạc của cô Tuyết và năng lượng rất tích cực của cô tới mọi người. Vậy nên Tuấn cũng dùng đúng năng lượng đó cộng thêm bản sắc âm nhạc truyền thống vào bài nhạc gợi cho khán giả một nét rất Việt Nam".

Bà Tuyết thể hiện phần rap trong MV Ảnh: Chụp màn hình

Theo ghi nhận, MV nhận được phản hồi tích cực ngay sau khi ra mắt. Chỉ trong 3 ngày đầu, video trên YouTube đạt gần 400.000 lượt xem, sau 5 ngày là 600.000 lượt xem. Riêng video do kênh Theanh28 Entertainment đăng tải trên TikTok đạt hơn 3,4 triệu lượt xem sau 3 ngày.

Không đơn thuần là sản phẩm giải trí, MV tái hiện hành trình vượt khó của 'Bà Tuyết', từ người nông dân tại Thái Nguyên, từng lao động gắn bó với ruộng đồng và chăn nuôi, đến khi trở thành gương mặt quen thuộc trên các nền tảng số.

Điểm nhấn của MV nằm ở cụm từ "hơi non": câu nói từng tạo hiệu ứng lan tỏa trên mạng xã hội gắn với hình ảnh của 'Bà Tuyết'. Trong sản phẩm lần này, cụm từ ấy được sử dụng như một thông điệp về tinh thần luôn học hỏi, không tự mãn và sẵn sàng thay đổi để thích nghi với những thử thách mới.

Chia sẻ tại buổi ra mắt MV, 'Bà Tuyết' cho biết điều giúp bà vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất là suy nghĩ "chắc chắn làm được". Sau nhiều biến cố trong cuộc sống, bà vẫn lựa chọn bước tiếp, từ công việc đồng áng đến hành trình xây dựng thương hiệu Việt mang dấu ấn riêng.

Hình ảnh một người phụ nữ U.60 hát rap, thực hiện vũ đạo trong MV cũng được xem là cách 'Bà Tuyết' đáp lại những định kiến dành cho người lớn tuổi hoặc những người xuất thân từ nông thôn. Thay vì lựa chọn sự an toàn, bà tiếp tục thử sức ở những lĩnh vực mới với mong muốn truyền cảm hứng về tinh thần dám thay đổi và không ngừng học hỏi.