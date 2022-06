Tác giả chuyển ngữ ca khúc 'Hương xưa': 'Tôi có duyên với nhạc của Cung Tiến'

Còn nhớ năm 2007, để chuẩn bị cho chương trình Duyên dáng Việt Nam diễn ra tại Singapore, ê-kíp biên tập đã "đặt hàng" nhạc sĩ Paulina Nguyễn (Giáng Tiên, đang sinh sống tại Mỹ) về việc chuyển từ lời Việt sang Anh đối với ca khúc Hương xưa của nhạc sĩ Cung Tiến. Chỉ sau một ngày trao đổi, tác giả Giáng Tiên đã gửi về cho ban tổ chức chương trình bản lời Anh: Scents of yesteryears.

Scent of Yesteryears (Giáng Tiên chuyển ngữ từ Hương xưa)

Have you ever let your soul wander along a dream

A dream of a path to far away dear home sweet home

Where leaves are whispering

Where trees stand still waiting

Where nights are still immense with stars and sound of distant flute

And I still remember tales of once upon a time

When life was filled with sweet dreams and peaceful lullabies

The sound of spinning loom Shadow of lazy kite

And all of my ever lasting, loving memories

Oh, I have wandered in my dreams through endless nights

Not much joys in my life

For love and life are often at strife ‘ though I have been calmly waiting

Melodies of old moon lute Harmonize with a romance mood

And the strings of a violin softly sing in the breeze

Just like my heart is chanting for love

Oh, I have gone through nights dreaming about your love

And get used to despair

The good old days have gone far away

When will I be in love again

Nights embraced in pure silence

Days began with innocence

Now there’s only emptiness and sorrowful regret

Love is sinking in darkness

My love, is the sun still shining warmly everywhere?

Don’t you hear the sound of falling leaves in autumn night?

Has love ever been sweet or stained with bitterness

Just keep your heart widely open to love and to life

Life is as sweet as lovers’ song Life is as sweet as lovers’ song.