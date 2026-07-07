Tác giả 'Mật mã Da Vinci' trở lại sau gần một thập kỷ

Sau Nguồn cội, nhà văn Dan Brown chính thức trở lại với tiểu thuyết mới The Secret of Secrets (Bí mật tối thượng), do PGS-TS Lê Đình Chi chuyển ngữ, vừa được Bách Việt và NXB Dân Trí phát hành tại Việt Nam. Ngay từ khi công bố, tác phẩm đã trở thành một trong những cuốn sách được mong đợi nhất năm ở nhiều quốc gia, không chỉ đánh dấu sự trở lại của giáo sư Robert Langdon mà còn tiếp nối phong cách pha trộn giữa tri thức, lịch sử và những bí ẩn đặc trưng của Dan Brown.

Bí mật tối thượng của Dan Brown chính thức ra mắt tại Việt Nam Ảnh: BÁCH VIỆT

Bí mật tối thượng - một mê cung mới của khoa học và lịch sử?

Chia sẻ về tiểu thuyết mới, Dan Brown cho biết đây là dự án ông dành nhiều năm theo đuổi và cũng là một trong những tác phẩm tham vọng nhất sự nghiệp. Cuốn sách khai thác những câu hỏi về ý thức, trí nhớ, trí tuệ con người cùng các bí ẩn mà khoa học vẫn chưa thể lý giải trọn vẹn.

Đồng hành cùng Robert Langdon, độc giả tiếp tục bước vào hành trình lần theo những dấu vết lịch sử, giải mã các biểu tượng và khám phá những sự thật có thể làm thay đổi cách con người nhìn nhận về chính mình.

Điểm mạnh của Dan Brown vẫn là nhịp kể nhanh, các chương ngắn liên tục khép lại bằng những tình huống bất ngờ, tạo sức hút khiến người đọc khó dừng lại. Xen giữa những màn truy đuổi là lượng kiến thức phong phú về lịch sử, nghệ thuật, khoa học và biểu tượng học được lồng ghép tự nhiên, vừa tạo kịch tính vừa mở rộng hiểu biết.

Ở Bí mật tối thượng, tác giả còn mở rộng sang những vấn đề rất thời sự như trí tuệ, ký ức, nhận thức và mối quan hệ giữa con người với công nghệ. Chính sự kết hợp giữa tri thức và yếu tố ly kỳ đã trở thành dấu ấn trong các tác phẩm của ông.

Nhà văn Dan Brown và tác phẩm mới Ảnh: BÁCH VIỆT

Với hơn 250 triệu bản sách bán ra trên toàn cầu và nhiều tác phẩm được chuyển thể thành phim thành công, Dan Brown được xem là một trong những nhà văn có ảnh hưởng lớn của văn học đại chúng đương đại. Nếu Mật mã Da Vinci từng đưa độc giả vào mê cung của lịch sử và tôn giáo, còn Nguồn cội đặt ra những câu hỏi về tương lai nhân loại, thì Bí mật tối thượng tiếp tục mở ra một hành trình khám phá mới giữa khoa học, tri thức và những điều chưa có lời giải.

Dan Brown: Từ sách đến phim Dan Brown là tác giả của nhiều tiểu thuyết nổi tiếng đã được dịch sang tiếng Việt như Thiên thần và ác quỷ, Mật mã Da Vinci, Biểu tượng thất truyền, Hỏa ngục, Nguồn cội, Pháo đài số... Trong đó, Mật mã Da Vinci là một trong những tiểu thuyết bán chạy nhất thế kỷ 21. Không chỉ thành công trên trang sách, Mật mã Da Vinci, Thiên thần và ác quỷ và Hỏa ngục đều được Hollywood chuyển thể thành phim với Tom Hanks trong vai giáo sư Robert Langdon. Riêng Mật mã Da Vinci thu hơn 760 triệu USD tại phòng vé toàn cầu, góp phần đưa Robert Langdon trở thành một trong những nhân vật biểu tượng của dòng phim chuyển thể.



