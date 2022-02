Tác giả Thiên An ra mắt cuốn sách chữa lành tâm thức ‘Tâm an ắt bình an’

Trong khuôn khổ buổi họp báo, tác giả Thiên An chia sẻ: “Tâm an ắt bình an - là tác phẩm đầu tiên, mở màn cho dự án series sách chữa lành tâm thức mà Thiên An ấp ủ đã lâu. Trong dự án sách đầu tay này, Thiên An muốn thông qua những trải nghiệm về cuộc sống của mình - truyền đi những triết lý nhân sinh đến với độc giả”.





Cuốn sách là một hệ thống tư tưởng không quá giáo điều, không quá xa cách với cuộc sống thường nhật, hứa hẹn bất cứ ai cũng có thể đọc và dễ dàng thực hành hằng ngày.