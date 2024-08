Tác giả 'triệu bản' Yuval Noah Harari trở lại với độc giả Việt Nam

Trong đó, Tập 3: Những chủ nhân của lịch sử, dành cho độc giả từ 13 tuổi, được chuyển thể từ tác phẩm nổi tiếng Sapiens: Lược sử loài người đã bán ra hàng triệu bản trên toàn thế giới. Đây là phần mới nhất trong bộ 4 tập nhằm đưa độc giả phổ thông bước vào hành trình khám phá lịch sử loài người dưới hình thức sinh động, thu hút và dễ theo dõi. Ở phần này, tác giả Yuval Noah Harari tiếp tục tạo ra các nhân vật dẫn truyện đặc biệt như Ngài Ngẫu nhiên, Quý cô Xung đột, Đội trưởng Đô-la, Người bay... để diễn giải về những thế lực thao túng lịch sử văn minh nhân loại bằng giọng văn và hình ảnh hài hước, hấp dẫn.



Bên cạnh đó, Nexus - Lược sử của những mạng lưới thông tin từ Thời đại đồ đá đến Trí tuệ nhân tạo (tựa tiếng Anh: Nexus - A Brief History of Information Networks from the Stone Age to AI) là bản Việt ngữ sẽ ra mắt đồng thời với toàn thế giới vào cuối tháng 9.2024. Đây là tác phẩm mà thông qua lăng kính lịch sử lâu dài của loài người, Yuval Noah Harari xem xét cách mà dòng thông tin định hình chúng ta và cả thế giới hàng triệu năm qua. Về phía tương lai, tác phẩm cũng tiến hành khám phá hiện trạng trí tuệ nhân tạo có thể đe dọa đến sự tồn tại của chính con người ra sao.