Tắc ống dẫn tinh có con được không?

Thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Văn Học, khoa Tiết niệu, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cho biết, nam giới có 2 ống dẫn tinh. Là ống có chức năng vận chuyển tinh trùng từ đuôi mào tinh hoàn (mào tinh hoàn nằm trong bìu) đi qua ống bẹn rồi vào trong vùng chậu, đi sau bàng quang và tuyến tiền liệt, nối với ống túi tinh thành ống phóng tinh.

Ở người trưởng thành, ống dẫn tinh có chiều dài khoảng 30-35 cm và đường kính ngoài khoảng 1,5-2 mm, lòng ống 0,3-0,5 mm, có chức năng dẫn tinh trùng ra ngoài để phóng tinh trong quá trình thụ tinh.

Tắc ống dẫn tinh sẽ ảnh hưởng đến khả năng vận chuyển tinh trùng, từ đó gây ảnh hưởng khả năng sinh sản của nam giới. Nguyên nhân gây tắc ống dẫn tinh có thể do bẩm sinh và mắc phải.

Tắc ống dẫn tinh sẽ ảnh hưởng đến khả năng vận chuyển tinh trùng SHUTTERSTOCK

Bẩm sinh: Người bệnh bị mất một đoạn ống dẫn tinh, không có ống dẫn tinh hai bên, mào tinh hoàn và ống dẫn tinh bị tách rời. Tắc ống dẫn tinh xảy ra ở một bên hoặc 2 bên.

Mắc phải: Có thể do viêm tinh hoàn, viêm mào tinh hoàn lan ra gây tắc ống dẫn tinh một bên hoặc hai bên, viêm thừng tinh, viêm túi tinh, nang túi tinh,... Hoặc do bướu tinh hoàn, ung thư tuyến tiền liệt. Ngoài ra có thể do điều trị như triệt sản, phẫu thuật thoát vị bẹn, phẫu thuật giãn tĩnh mạch thừng tinh, ...

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Học, tắc ống dẫn tinh vẫn có thể có con nếu tinh hoàn vẫn còn sản xuất tinh trùng. Trong trường hợp tắc ống dẫn tinh phần nằm trong bìu thì nối ống dẫn tinh với mào tinh. Còn nếu tắc phần trong bẹn thì nối tận ống dẫn tinh, nếu tắc xảy ra ở phần ống phóng tinh tạo nang thì sẽ tiến hành xẻ nang qua ngả niệu đạo. Trường hợp không có ống dẫn tinh hai bên thì chúng ta hút tinh trùng từ mào tinh hoàn...