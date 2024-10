Tác phẩm quá thực, nhân viên bảo tàng tưởng rác đem vứt

Tác phẩm nghệ thuật nói trên có tựa đề All The Good Times We Spent Together (tạm dịch: Tất cả thời gian tươi đẹp chúng ta đã có bên nhau) của nghệ sĩ người Pháp Alexandre Lavet, thoạt nhìn có vẻ như hai lon bia móp méo, theo AFP ngày 7.10.



Nếu nhìn kỹ hơn sẽ thấy trên thực tế hai lon đó được vẽ bằng tay một cách tỉ mỉ với sơn acrylic và "cần rất nhiều thời gian và công sức để tạo ra", theo Bảo tàng Nghệ thuật Lisser “LAM” ở Lisse (Hà Lan).

Bức ảnh được chụp ngày 19.7.2019 và được công bố ngày 7.10.2024 cho thấy tác phẩm nghệ thuật “All The Good Times We Spent Together” tại Bảo tàng Nghệ thuật Lisser “LAM” ở Lisse ở Hà Lan Ảnh: AFP

Tuy nhiên, một nhân viên dọn dẹp của viện bảo tàng đã không nhận ra giá trị nghệ thuật của tác phẩm khi thấy hai lon được trưng bày trong thang máy nên vứt vào thùng rác.

Phát ngôn viên Froukje Budding của Bảo tàng Nghệ thuật Lisser “LAM” ở Lisse thuộc miền tây Hà Lan cho AFP hay các tác phẩm nghệ thuật thường được để ở những nơi khác thường, do đó có sự trưng bày trong thang máy. "Chúng tôi luôn cố gắng làm du khách ngạc nhiên", bà Budding cho hay.

Bà Elisah van den Bergh, người phụ trách việc trưng bày tại bảo tàng, quay lại sau một thời gian nghỉ ngắn và nhận thấy những chiếc lon đã biến mất. Bà đã nhặt lại hai lon đó từ một chiếc túi đựng rác đúng lúc chiếc túi sắp bị vứt đi.

"Bây giờ chúng tôi đã đặt tác phẩm đó ở một nơi truyền thống hơn, trên một bệ trưng bày, để nó có thể nghỉ ngơi sau cuộc phiêu lưu của mình", bà Budding cho hay.

Bà Budding nhấn mạnh rằng "không có cảm giác khó chịu" nào đối với nhân viên dọn dẹp, vốn mới bắt đầu làm việc tại bảo tàng. "Ông ấy chỉ đang làm công việc của mình", bà Budding giải thích.

Giám đốc bảo tàng Sietske van Zanten cho hay: "Nghệ thuật của chúng tôi khuyến khích du khách nhìn những đồ vật hằng ngày dưới một góc nhìn mới".

Bà Van Zanten cho biết thêm: "Bằng cách trưng bày các tác phẩm nghệ thuật ở những nơi không ngờ tới, chúng tôi nâng cao trải nghiệm này và khiến du khách luôn chú ý".

"Với suy nghĩ này, những chiếc lon khó có thể tồn tại lâu trên bệ truyền thống. Chúng tôi cần phải suy nghĩ kỹ về một nơi cẩn thận để đặt chúng tiếp theo", bà Budding nói.