Tắc xuồng ba lá ở cồn Thới Sơn

Nhiều khách Việt đang đổ xô tới cồn Thái Sơn, thuộc phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp khiến khu này quá tải, liên tục kẹt xuồng ba lá sau khi điểm du lịch trở thành hiện tượng trên mạng xã hội Douyin Trung Quốc. Trên các trang mạng xã hội Việt Nam, các đoạn clip ghi lại cảnh xuồng ba lá chen chúc nhau trên các con rạch kèm theo chú thích "ở thành phố thì kẹt xe, còn về miền Tây thì kẹt xuồng".

Cồn Thới Sơn có gì hấp dẫn?

Sáng 16.7, đang hối hả dẫn khách đi cồn Thái Sơn, anh Trần Minh Kha (25 tuổi, hướng dẫn viên du lịch địa phương) cho biết, hiệu ứng lan truyền đến nay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Đã khoảng ba tháng nhưng lượng khách vẫn rất đông, đặc biệt vào cuối tuần. Mỗi ngày riêng anh dẫn khoảng 2 - 3 đoàn, tương đương khoảng 50 du khách, cao hơn nhiều so với trước đây. Hiện nay, lượng khách tăng lên rất nhiều, không khí lúc nào cũng nhộn nhịp.

Được biết, điểm đến này đã khai thác du lịch hơn 20 năm, chủ yếu phục vụ khách quốc tế và Việt kiều. Trong khoảng ba tháng trở lại đây, lượng khách tăng đột biến sau khi nhiều video trải nghiệm xuồng ba lá được du khách Trung Quốc đăng tải trên mạng xã hội, sau đó lan truyền mạnh sang các nền tảng tại Việt Nam.

Du khách nối đuôi trải nghiệm xuồng ba lá trên rạch Bà Ngoạn, cồn Thới Sơn ẢNH: MINH KHA

Cồn Thới Sơn (còn gọi là cù lao Thới Sơn hay cồn Lân), là cồn lớn nhất trong 4 cồn Long - Lân - Quy - Phụng trên sông Tiền. Nơi này được biết đến là điểm du lịch sinh thái, đón khách từ những năm 1990. Hệ thống kênh rạch chằng chịt, vườn cây ăn trái và các làng nghề truyền thống tạo nên đặc trưng của điểm đến.

Theo các công ty lữ hành, cồn Thới Sơn đã được đưa vào chương trình Mỹ Tho - Bến Tre từ nhiều năm trước và duy trì khai thác ổn định như một sản phẩm cửa ngõ miền Tây từ TP.HCM. Điểm đến này có lợi thế khoảng cách vừa phải, phù hợp với hành trình trong ngày nhưng vẫn hội đủ các trải nghiệm đặc trưng như sông nước, miệt vườn, ẩm thực và văn hóa bản địa. Khách có thể lựa chọn cồn Thới Sơn để đi tour độc lập vào cuối tuần, hoặc là điểm nối trong các hành trình khám giá Tiền Giang - Bến Tre - Cần Thơ cũ.

Mùa trái cây bắt đầu từ khoảng tháng 5 đến tháng 8 cũng là thời điểm điểm đến có sức hút lớn hơn nhờ cảnh quan miệt vườn và trải nghiệm ẩm thực phong phú. Tuy nhiên thực tế, các công ty lữ hành cho biết sản phẩm du lịch này có thể khai thác gần như quanh năm.

Theo đó, chương trình phổ biến khởi hành từ TP.HCM, tham quan Mỹ Tho, đi thuyền trên sông Tiền, vào cồn Thới Sơn, thưởng thức trà mật ong, trái cây, nghe đờn ca tài tử và đi xuồng ba lá qua các rạch dừa nước. Sau đó, hành trình thường kết nối sang Bến Tre cũ để tham quan làng nghề, cơ sở làm kẹo dừa và dùng bữa trưa với các món đặc sản miền Tây. Tùy từng chương trình, các công ty có thể bổ sung hoạt động làm sản phẩm thủ công, trải nghiệm ẩm thực hoặc thiết kế nội dung riêng cho đoàn doanh nghiệp.

Giá tour ghép trong ngày trên thị trường hiện phổ biến ở mức khoảng một triệu đồng mỗi khách, tùy tiêu chuẩn dịch vụ và điểm đón. Với tour thiết kế riêng, giá được xây dựng theo quy mô đoàn, phương tiện di chuyển và mức độ cá nhân hóa. Quy mô vận hành phù hợp thường từ 20-35 khách mỗi đoàn. Với đoàn doanh nghiệp đông hơn, khách cần được chia thành các nhóm nhỏ tại những điểm di chuyển bằng xuồng nhằm bảo đảm an toàn và chất lượng trải nghiệm. Còn nhóm khách Gen Z và Millennials cũng xuất hiện nhiều hơn, đặc biệt dưới hình thức nhóm nhỏ, đặt riêng xe, vé và các trải nghiệm lẻ hoặc chọn tour một ngày để "bắt trend".

Địa phương thu 132 tỉ đồng từ du lịch

Ông Mai Thuận Lợi - Giám đốc Công ty Du lịch Hành Trình Vàng cho biết, từ đầu năm đến nay, nhóm khách tăng mạnh nhất là giới trẻ, sinh viên, gia đình và các đoàn doanh nghiệp. Riêng với sinh viên, cồn Thới Sơn là điểm đến phù hợp nhờ khoảng cách gần TP.HCM, chi phí hợp lý nhưng vẫn mang đến nhiều trải nghiệm đặc trưng như đi xuồng ba lá, tham quan vườn trái cây, tìm hiểu làng nghề, thưởng thức đờn ca tài tử và khám phá văn hóa sông nước. Ông Lợi nói: "Chỉ riêng năm vừa qua, chúng tôi đã tổ chức gần 600 sinh viên từ nhiều trường đại học, cao đẳng đến cồn Thới Sơn để học tập, trải nghiệm và tìm hiểu văn hóa, đời sống địa phương". Bên cạnh đó, lượng khách đi về trong ngày từ TP.HCM cũng tăng nhờ thời gian di chuyển chỉ khoảng 1,5 - 2 giờ.

Riêng với sinh viên, cồn Thới Sơn là điểm đến phù hợp nhờ khoảng cách gần TP.HCM ẢNH: QUỐC TRÍ

Trao đổi với Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Xuân Mai - Phó chủ tịch UBND phường Thới Sơn cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, địa phương đón hơn 180.000 lượt khách du lịch, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2025. Doanh thu từ hoạt động du lịch đạt gần 132 tỉ đồng, cho thấy sức hút của điểm đến tiếp tục được duy trì và có xu hướng tăng trưởng tích cực.

Bên cạnh việc đáp ứng lượng khách ngày càng lớn, địa phương phải liên tục đổi mới sản phẩm để tạo sự khác biệt giữa các điểm du lịch sông nước trong khu vực. Hiện Thới Sơn đang triển khai thí điểm mô hình du lịch cộng đồng, tập trung nâng cấp hạ tầng, phát triển sản phẩm mới, đào tạo nguồn nhân lực, đẩy mạnh quảng bá và tăng cường công tác quản lý. Đến nay, một số hạng mục đã được hoàn thành như giàn hoa trên rạch Bà Ngoạn, cải tạo cảnh quan tuyến đường 94C và nâng cấp cầu tàu Bờ Cau.

Địa phương cũng chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hướng tới mục tiêu mỗi người dân là một đại sứ du lịch. Hiện Thới Sơn có 4 doanh nghiệp du lịch xanh, 25 cơ sở lưu trú và Nghiệp đoàn đò chèo với khoảng 450 lao động, tạo nền tảng để phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp và bền vững.