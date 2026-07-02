TAG Heuer giới thiệu không gian thương hiệu mới tại Saigon Centre

TAG Heuer đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình mở rộng dấu ấn tại Đông Nam Á với sự ra mắt của không gian thương hiệu mới tại Saigon Centre. Được kiến tạo theo concept thiết kế thế hệ mới, boutique tái hiện trọn vẹn những giá trị về hiệu suất, bản lĩnh tiên phong và nguồn năng lượng đầy cảm hứng đã làm nên bản sắc của nhà chế tác đồng hồ xa xỉ Thụy Sĩ.

Tọa lạc tại tầng 1 của Saigon Centre - một trong những điểm đến mua sắm danh tiếng trên đại lộ Lê Lợi mang tính biểu tượng - boutique mang đến không gian trải nghiệm đắm chìm, nơi nghệ thuật chế tác đồng hồ cơ khí tinh xảo hòa quyện cùng cách bài trí đẳng cấp nhằm tôn vinh những bộ sưu tập đồng hồ huyền thoại của TAG Heuer.

Để mang đến hành trình trải nghiệm kết nối xuyên suốt, không gian boutique được bố trí xoay quanh những khu vực trưng bày riêng biệt, quy tụ các bộ sưu tập biểu tượng của TAG Heuer theo triết lý thiết kế và di sản đặc trưng. Boutique là không gian chuyên biệt để TAG Heuer chào đón những nhà sưu tầm đồng hồ và giới mộ điệu đến và trải nghiệm trực tiếp những biểu đạt đỉnh cao của độ chính xác, đổi mới cơ khí và nghệ thuật chế tác đã làm nên dấu ấn của thương hiệu.