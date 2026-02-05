Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Tai biến thẩm mỹ gia tăng từ dịch vụ làm đẹp giá rẻ
Triệu Hà - Trang Châu
05/02/2026 07:20 GMT+7

Mong muốn làm đẹp nhanh chóng, chi phí thấp đang khiến không ít người phải đối mặt với những tai biến thẩm mỹ nghiêm trọng. Từ xóa xăm, bắn laser đến sử dụng kem trộn hay can thiệp thẩm mỹ tại các cơ sở không đảm bảo chuyên môn, nhiều trường hợp đã phải điều trị kéo dài, tốn kém và chịu ảnh hưởng lâu dài về sức khỏe lẫn tâm lý.

Những tổn thương chằng chịt trên da, những vết viêm loét kéo dài hay sẹo biến dạng, đó không phải là hình ảnh hiếm gặp tại các cơ sở da liễu trong thời gian gần đây. Đằng sau mong muốn làm đẹp nhanh chóng là những tai biến thẩm mỹ để lại hậu quả nặng nề cho người dân. Các bác sĩ khuyến cáo, người dân cần thận trọng khi lựa chọn các dịch vụ thẩm mỹ, đặc biệt là những cơ sở không rõ nguồn gốc, người thực hiện không có chuyên môn được cấp phép. Việc tìm hiểu kỹ thông tin và tuân thủ tư vấn y khoa sẽ giúp hạn chế nguy cơ tai biến, bảo vệ sức khỏe và an toàn lâu dài.

