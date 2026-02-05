Những tổn thương chằng chịt trên da, những vết viêm loét kéo dài hay sẹo biến dạng, đó không phải là hình ảnh hiếm gặp tại các cơ sở da liễu trong thời gian gần đây. Đằng sau mong muốn làm đẹp nhanh chóng là những tai biến thẩm mỹ để lại hậu quả nặng nề cho người dân. Các bác sĩ khuyến cáo, người dân cần thận trọng khi lựa chọn các dịch vụ thẩm mỹ, đặc biệt là những cơ sở không rõ nguồn gốc, người thực hiện không có chuyên môn được cấp phép. Việc tìm hiểu kỹ thông tin và tuân thủ tư vấn y khoa sẽ giúp hạn chế nguy cơ tai biến, bảo vệ sức khỏe và an toàn lâu dài.

Tai biến thẩm mỹ gia tăng từ dịch vụ làm đẹp giá rẻ