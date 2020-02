10 ngày, có hơn 3.800 vụ vi phạm liên quan kinh doanh khẩu trang

Theo nhận định của lực lượng quản lý thị trường, tình trạng vi phạm găm hàng, bán hàng không hóa dơn chứng từ vẫn còn diễn ra tại nhiều nơi, chủ yếu tập trung các thành phố lớn.

Chẳng hạn, tại Hà Nội , hiện tượng khan hiếm khẩu trang và nước rửa tay diệt khuẩn diễn ra tại nhiều nơi. Ngày 10.2, Đội Quản lý thị trường số 13 phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường (C05) Bộ Công an và Công an phường đã kiểm tra điểm tập kết hàng hóa của ông Giáp Ngọc Cảnh tại sảnh khách sạn City Hotel (177 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy). Do có dấu hiệu lợi dụng việc mặt hàng khẩu trang khan hiếm và lên giá do bệnh dịch nCoV nhằm bán kiếm lời, thu lợi bất chính, Đoàn kiểm tra đã tạm giữ 30.000 chiếc khẩu trang để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.