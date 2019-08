2 quỹ ngoại muốn bán hơn 1,8 triệu cổ phiếu, giá ACB giảm mạnh

Cụ thể, theo thông báo của ACB, Asia Reach Investments Limited - cổ đông nước ngoài đang nắm giữ hơn 53,6 triệu cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 4,3%), đã đăng ký bán gần 1,3 triệu cổ phiếu.

Cổ đông First Burns Investments Limited hiện đang nắm giữ gần 67 triệu cổ phiếu ACB (tỷ lệ 5,37%), cũng đăng ký bán 513.277 cổ phiếu. Mục đích thực hiện giao dịch để đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại ACB.

Cả 2 quỹ đều đăng ký phương thức giao dịch bao gồm cả thoả thuận và khớp lệnh, bắt đầu thực hiện từ 6.8 đến hết 4.9 tới.

Hiện nay, nhóm Dragon Capital là một trong những cổ đông lớn của ACB với tổng sở hữu 14,54% vốn. Cụ thể, Dragon Financial Holdings sở hữu 7,1%, First Burns Investments nắm 4,13% và Asia Reach Investments nắm 4,13%.

Trước đó, CTCP Quản lý quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) cũng bán toàn bộ 692.967 cổ phiếu ACB. Hiện, ông Dominic Scriven, Chủ tịch Dragon Capital, là thành viên Hội đồng quản trị ACB.

Cuối tháng 7, ACB công bố số liệu tài chính hợp nhất bán niên năm 2019, với lợi nhuận trước thuế hơn 3.600 tỉ đồng, tăng gần 15% so với cùng giai đoạn năm 2018. Trong quý 2, nhà băng này lãi hơn 1.900 tỉ đồng, tăng 15%. Tuy nhiên, kết quả này phần lớn do giảm chi phí dự phòng, chỉ bằng 1/3 quý 2/2018. Mặc dù các hoạt động chính của ACB đều tăng trưởng, song lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chỉ tăng chưa tới 3%, do chi phí hoạt động tăng hơn 50% cùng kỳ.