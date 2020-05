2020 sẽ là năm của thiên tai bất thường ?

Sau những ngày nắng nóng với nhiệt độ cao nhất có nơi lên tới 37 độ C, TP.HCM nói riêng và các tỉnh, thành Nam bộ nói chung vừa đón những cơn mưa chuyển mùa hạ nhiệt. Cá biệt, chiều 25.4, một số khu vực phía bắc TP.HCM (Q.12) đã xảy ra hiện tượng mưa đá. Chuyên gia khí tượng thủy văn Lê Thị Xuân Lan lý giải khi thời tiết quá nắng nóng, hơi nước bốc lên nhiều, bị đẩy lên cao và hình thành mây đối lưu. Trời càng nóng, dòng đối lưu càng mạnh, đẩy những hạt hơi nước lên càng cao, gặp không khí lạnh nên bị đóng băng, trở thành mưa đá. Do đó, mưa đá thường xuất hiện ở những vùng có địa hình đồi núi cao, dễ đẩy dòng mây đối lưu lên cao như vùng núi phía bắc, phía tây miền Trung như các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.