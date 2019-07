4 nhóm hàng xuất khẩu trên 10 tỉ USD sau nửa đầu năm

Báo cáo từ Tổng cục Thống kê cho thấy kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 7 của cả nước ước đạt 22,6 tỉ USD, tăng 5,5% so với tháng 6. Tính chung 7 tháng năm 2019, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước đạt 145,13 tỉ USD, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó 4 nhóm hàng xuất khẩu đạt giá trị trên 10 tỉ USD. Đó là điện thoại và linh kiện có giá trị xuất khẩu lớn nhất đạt 27,3 tỉ USD, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước. Nhóm hàng thứ hai là điện tử, máy tính và linh kiện đạt 18,6 tỉ USD, tăng 14,9%. Thứ ba là hàng dệt may đạt 18,3 tỉ USD, tăng 10,5% và cuối cùng là sản phẩm giày dép đạt 10,4 tỉ USD, tăng 13,8%.

Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam sau 7 tháng với tổng kim ngạch đạt 32,5 tỉ USD, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm trước. Đứng thứ hai là thị trường EU đạt 24,3 tỉ USD, tăng 0,4% và Trung Quốc đạt 20 tỉ USD, tăng 0,1%.

Ngoài những nhóm hàng luôn dẫn đầu về xuất khẩu, gần đây một số sản phẩm đã vươn lên với giá trị xuất khẩu vượt mức tỉ USD sau nửa đầu năm. Ví dụ, số liệu từ Tổng cục Hải quan cho thấy từ đầu năm đến hết tháng 6, xuất khẩu mặt hàng xơ, sợi dệt đạt 795.000 tấn với tổng trị giá 2,02 tỉ USD, tăng 9,3% về lượng và 1,9% trị giá so với cùng kỳ năm 2018. Hay xuất khẩu sản phẩm từ sắt thép đạt trị giá 2,24 tỉ USD, tăng 20,8% về lượng và tăng 4,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. Sản phẩm từ sắt thép của Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ nhiều nhất với trị giá 324,68 triệu USD, tăng 46,1% so với cùng kỳ năm trước…