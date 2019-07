Nhiều mặt hàng có nguy cơ bị 'vạ lây' áp thuế

Nhưng không chỉ thép, nhiều hàng hóa Việt đang đứng trước nguy cơ bị áp thuế vạ lây vì tình trạng này.

Đầu tháng 7 vừa qua, Mỹ công bố sẽ áp thuế hơn 450% với thép cuộn cán nguội và thép chống ăn mòn của VN sau khi kết luận hai loại thép này sử dụng nguyên liệu thép cán nóng nhập khẩu từ Đài Loan và Hàn Quốc. Đây là cú sốc lớn với ngành thép VN dù đã được cảnh báo từ lâu.

VN cần phải lấy việc Mỹ áp thuế cao với sản phẩm thép để làm động lực mạnh tay ngăn chặn tình trạng gian lận xuất xứ của VN để lẩn tránh thuế xuất đi các nước Ông Huỳnh Văn Hạnh, Phó chủ tịch Hội Mỹ nghệ và chế biến gỗ TP.HCM

Nhưng không chỉ có hai sản phẩm trên, nhiều hàng hóa từ VN cũng đang được đưa vào tầm ngắm để điều tra chống lẩn tránh thuế bởi nguy cơ gia tăng nhập khẩu vào Mỹ song song với hàng từ Trung Quốc tràn vào VN. Trong đó, mặt hàng gỗ dán và gỗ ép được nhắc đến nhiều nhất. Từ tháng 1 - 5.2019, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của VN đạt 4,02 tỉ USD, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước. Tăng mạnh xuất khẩu mặt hàng này chủ yếu sang Mỹ với trị giá 1,84 tỉ USD, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, VN nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ từ Trung Quốc từ tháng 1 - 5.2019 trị giá 202,5 triệu USD, tăng hơn 35% so với cùng kỳ năm trước.