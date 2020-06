48 doanh nghiệp ‘giao dịch liên kết’ bị truy thu, phạt thuế

Báo cáo về tình hình thực hiện thu ngân sách nhà nước (NSNN) sáng 4.6, Tổng cục Thuế cho biết, kể từ đầu năm đến nay, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện được 15.195 cuộc thanh tra, kiểm tra. Qua đó, kiểm tra được 163.726 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, tổng số tiền xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 20.737,73 tỉ đồng; tăng thu NSNN 8.686,14 tỉ đồng.

“Trong đó, đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 48 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết; truy thu, truy hoàn và phạt 173,77 tỉ đồng; giảm lỗ 891,18 tỉ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 1.042,82 tỉ đồng”, báo cáo nêu rõ.

Về công tác quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, trong 5 tháng, cơ quan thuế các cấp đã thu hồi được 12.378 tỉ đồng, bằng 29,5% nợ thuế có khả năng thu tại thời điểm 31.12.2019, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, thu bằng biện pháp quản lý nợ là 8.262 tỉ đồng, thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ là 4.116 tỉ đồng.

Thu ngân sách của ngành thuế giảm mạnh vì Covid-19 Ảnh Ngọc Thắng

Triển khai thực hiện Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 8.4.2020 về gia hạn thời hạn nộp tiền thuế và tiền thuê đất cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid19, tính đến ngày 1.6, Tổng cục Thuế cho biết đã tiếp nhận 128.684 Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, với số tiền được gia hạn khoảng 36.963 tỉ đồng.

Về thu NSNN, theo Tổng cục Thuế, ước thực hiện thu tháng 5 đạt 58.000 tỉ đồng, bằng 4,6% so với dự toán pháp lệnh, nhưng chỉ bằng 63,1% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, thu từ dầu thô chỉ bằng 25,1% cùng kỳ; thu nội địa ước đạt 65,8% so với cùng kỳ năm 2019. Lũy kế 5 tháng, thu NSNN chỉ bằng 39,8% so với dự toán pháp lệnh, bằng 97,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Nguyên nhân thu giảm mạnh do trong tháng 4, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, trong đó có hoạt động cách ly xã hội (từ 1 - 15.4 đối với toàn quốc…). Hầu hết các hoạt động dịch vụ không thiết yếu phải đóng cửa, hoạt động sản xuất kinh doanh khác bị hạn chế, đã tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong tháng 4 và tháng 5.