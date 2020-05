5 triệu hộ kinh doanh sẽ 'đi về đâu'?

Dự thảo luật Doanh nghiệp sửa đổi bổ sung 1 chương riêng về hộ kinh doanh, trong đó quy định quyền và nghĩa vụ của chủ hộ kinh doanh. Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên gia đình quy định tại luật Hôn nhân và gia đình đăng ký thành lập. Trường hợp các thành viên gia đình thành lập hộ kinh doanh thì phải ủy quyền cho 1 thành viên gia đình đăng ký hộ kinh doanh. Về quyền, nghĩa vụ, chủ hộ kinh doanh chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh do 1 cá nhân thành lập. Chủ hộ kinh doanh và các thành viên gia đình liên đới chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản chung của các thành viên gia đình tham gia thành lập hộ đối với các hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh do các thành viên gia đình thành lập… Chủ hộ kinh doanh có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh.