Air New Zealand ra mắt video hướng dẫn an toàn bay mới

Đoạn video kể về hành trình của cô bé Janey đưa chú chim đi lạc takahē đến ngôi nhà mới với sự giúp đỡ của Air New Zealand và Cục Bảo tồn (Department of Conservation - DOC), qua đó, nhấn mạnh tác động của cuộc khủng hoảng đa dạng sinh học lên hành tinh chúng ta.

Video này là kết quả của quá trình hợp tác trong suốt tám năm qua của Air New Zealand và DOC. Từ năm 2012, hai tổ chức đã phối hợp để chung tay bảo vệ môi trường tự nhiên của New Zealand. Đến nay, Air New Zealand đã hỗ trợ di chuyển hơn 3.200 loài động vật nằm trong Sách Đỏ đến nơi trú ẩn an toàn, tài trợ bẫy côn trùng cho 38.000 hecta đất trên cả nước, hỗ trợ khoa học và nghiên cứu hải dương trong khu bảo tồn hải dương tại New Zealand.

Ngôi sao nhí Lily Roebuck được chọn vào vai cô bé Janey, diễn xuất cùng Nicola Toki trong vai Đại sứ DOC về các loài động vật bị đe dọa; Jerry Henry Finch, vào vai nhân viên kiểm lâm của DOC; Danielle Griffieon, Henry McIntyre và Shelly Pretorius trong vai thành viên phi hành đoàn Air New Zealand; Jordan Young, vai con trai của nhân viên hãng hàng không Air New Zealand. Trong phim còn có sự xuất hiện của một diễn viên đặc biệt - chú chim takahē Mr T. được tạo nên bởi công nghệ CGI.

Điểm nhấn của video an toàn bay lần này còn là bối cảnh trải rộng với những cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp của New Zealand như dãy núi Murchison tại Fiordland, đảo Tiritiri Matangi tại Hauraki Gulf và Khu bảo tồn Maungatautari ở vùng Waikato.

Ông Jodi Williams - Giám đốc Thương hiệu và Tiếp thị nội dung Toàn cầu của Air New Zealand nhấn mạnh video lần này là một câu chuyện đáng yêu ẩn chứa một thông điệp sâu sắc.

“Câu chuyện có cách thể hiện đơn giản nhẹ nhàng nhưng truyền tải một thông điệp vô cùng quan trọng: loài chim bản địa của chúng tôi đang cần tất cả chúng ta chung tay giúp đỡ. Những video hướng dẫn an toàn bay của chúng tôi đã nhận được hơn 180 triệu lượt xem trong một thập kỷ qua, đây chính là phương thức hiệu quả nhất để chúng tôi nói về sự khủng hoảng đa dạng sinh học tại New Zealand. Chúng tôi thực sự tự hào về thành quả hợp tác lần này cùng với DOC. Mong rằng người dân New Zealand và du khách không chỉ thích thú với video này mà còn nhận ra thông điệp đằng sau đó”, ông Jodi Williams nói.