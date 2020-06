Ám ảnh ngập từ đầu mùa mưa

Từ cuối tháng 5 trở về đây, TP.HCM gần như ngày nào cũng có mưa, kéo dài nhiều giờ khiến hàng loạt con đường lênh láng nước.

Hơn 16 giờ, mưa bắt đầu ngưng, nước trên đường Nguyễn Hữu Cảnh dần rút hết nhưng tới gần 18 giờ, hàng ngàn phương tiện vẫn chưa được khơi thông.

Đáng nói, đoạn đường Nguyễn Hữu Cảnh ngập sâu nhất cũng là khu vực đang lắp đặt “siêu” máy bơm chống ngập do Công ty CP Tập đoàn công nghiệp Quang Trung đầu tư mà TP đã thuê lại với mức giá 14,2 tỉ đồng/năm, trong thời gian 7 năm. Do đó, việc tuyến đường này cứ mưa là ngập khiến không ít người dân càng thêm bức xúc.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Tăng Cường, Giám đốc Công ty Quang Trung, cho biết chiều 3.6, cơn mưa rất to chỉ trong 48 phút đã khiến nước dâng lên tới 48,8 cm. Tới 16 giờ 30 phút mưa tạnh, 16 giờ 45 phút, hệ thống máy bơm thông minh hoạt động đã hút hết nước, giúp toàn bộ khu vực này hết ngập. “Theo đúng tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng, sau khi hết mưa 30 phút mà đường vẫn chưa thoát nước thì mới được đánh giá là ngập. Máy bơm đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình”, vị này cho hay.

Đại diện Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (Sở Xây dựng TP) cũng xác nhận nếu không có “siêu” máy bơm, đường Nguyễn Hữu Cảnh không thể nhanh chóng rút nước như vậy.

Trong đó, nhiều tuyến đường như Ung Văn Khiêm, Nguyễn Xí, QL13 (Q.Bình Thạnh), An Dương Vương... thực tế lại là những tuyến đường ngập nghiêm trọng ngay trong những trận mưa đầu mùa . Tương tự, Sở Xây dựng dự kiến đến cuối năm 2020 sẽ xóa được 9/9 tuyến đường trục chính bị ngập do triều nhưng trước khi mùa mưa tới, hàng loạt tuyến đường từ cửa ngõ đến nội thành của TP cũng đã biến thành sông vì triều dâng.

Chưa kể, dự án “Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến biến đổi khí hậu giai đoạn 1” 10.000 tỉ đồng - một trong những dự án chống ngập quan trọng nhất được kỳ vọng kiểm soát ngập do triều cho vùng diện tích 750 km2 với khoảng 6,5 triệu dân thuộc khu bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm TP - vẫn đang vướng mặt bằng và tiếp tục xin lùi đích, chưa biết có thể hoàn thành trong năm nay hay không.

Lý giải về những con số báo cáo có độ vênh so với thực tế, đại diện Sở Xây dựng cho biết đối với các tuyến đường trục chính ngập do mưa, do các dự án được duyệt theo tiêu chuẩn thiết kế quy định trong Quyết định 752 của Thủ tướng Chính phủ không còn phù hợp trong điều kiện biến đổi khí hậu, nên khi mưa lớn, vượt tần suất thiết kế vẫn xuất hiện ngập. Bên cạnh đó, các dự án chống ngập mới chỉ bắt đầu triển khai hoặc chuẩn bị thực hiện nên chưa thể hiện rõ lợi ích và hiệu quả của dự án. Ngoài ra, với 2 tuyến đường Ung Văn Khiêm, Nguyễn Xí (Q.Bình Thạnh), do hạ nguồn thoát nước là tuyến rạch Xuyên Tâm chưa được giải quyết nên vẫn chưa thể thoát ngập.