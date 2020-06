An Phát Holdings được định giá hơn 6.600 tỉ đồng sau IPO 3% cổ phần

Tại phiên đấu giá ngày 22.6 trên sàn HOSE, APH đã đấu giá thành công 4,3 triệu cổ phiếu, tương đương 3% cổ phần với mức giá bình quân là 50.018 đồng/cp, cao hơn hai lần so với giá khởi điểm là 25.000 đồng/cp, thu về 215,08 tỉ đồng. Với kết quả này, APH được định giá hơn 6.600 tỉ đồng.

Tại Việt Nam, APH được biết đến là một trong những doanh nghiệp đầu tiên sản xuất thành công sản phẩm sinh học phân hủy hoàn toàn, đạt các tiêu chuẩn khắt khe nhất của thế giới về chuẩn thân thiện môi trường. Lấy thương hiệu AnEco, sản phẩm sinh học phân hủy hoàn toàn của APH bao gồm: túi, dao, thìa, nĩa, cốc giấy, ống hút… Tuy vậy, khó khăn của APH là giá thành của các sản phẩm sinh học phân hủy hoàn toàn vẫn còn khá cao so với mức giá của các sản phẩm nhựa thông thường do nguồn nguyên liệu 100% phải nhập khẩu. Vì vậy, mục tiêu IPO chính của APH là huy động vốn để xây dựng nhà máy nguyên liệu sinh học phân hủy hoàn toàn, tạo đà phát triển sản phẩm thân thiện môi trường, mở rộng thị trường trong và ngoài nước.

Số tiền được APH thu về sau đấu giá là 215,08 tỉ đồng và sẽ được APH sử dụng để đầu tư xây nhà máy sản xuất nguyên liệu sinh học phân hủy hoàn toàn AnBio. Dự kiến nhà máy sẽ khởi công vào đầu năm 2021 tại Hải Phòng, xây dựng trong khoảng 18 tháng, hoàn thiện vào cuối năm 2022, công suất 20.000 tấn sản phẩm/năm với vốn đầu tư gần 1.500 tỉ đồng.

Chia sẻ về kế hoạch IPO, ông Phạm Ánh Dương, Chủ tịch APH cho biết: “Kế hoạch IPO lần này nằm trong định hướng chiến lược phát triển đưa APH trở thành Tập đoàn nhựa sinh học lớn nhất Đông Nam Á”.

Có trong tay nhà máy nguyên liệu, chắc chắn việc mở rộng thị phần trong nước và quốc tế cho mảng sản phẩm thân thiện môi trường của APH là điều rất khả quan. Mặt khác, với việc chủ động nguyên liệu, dự kiến trong 3-5 năm tới, tỷ trọng sản phẩm túi sinh học phân hủy hoàn toàn có thể tăng từ 10% hiện tại đến khoảng 50% trong cơ cấu doanh thu bao bì của APH. Điều này giúp cải thiện đáng kể tỷ suất lợi nhuận chung của tập đoàn, vì tỷ suất lợi nhuận gộp của dòng sản phẩm này là khoảng 20% so với mức bình quân là 14% của bao bì thông thường. Hiện tại, APH là nhà sản xuất và xuất khẩu bao bì màng mỏng số 1 Đông Nam Á.

Nhu cầu cho dự án nguyên liệu sinh học phân hủy hoàn toàn AnBio của APH là hơn 70 triệu USD. APH dự kiến huy động 50% từ nguồn vốn chủ sở hữu và 50% còn lại là nguồn vốn vay. Kế hoạch trong năm 2020 sẽ hoàn thành việc huy động 80% lượng vốn cần thiết, phần còn lại sẽ huy động trong năm 2021 chủ yếu dưới hình thức vay thương mại hoặc trái phiếu trơn.

Trong năm 2020, APH dự kiến phát hành 20 triệu cổ phiếu mới, tương đương 14% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Tỷ trọng cổ phiếu mới là 15,75 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư chiến lược và 4,3 triệu cổ phiếu đấu giá công khai.

Từ khi thành lập vào tháng 3.2017 đến nay, APH liên tục tăng vốn điều lệ lên 1.423 tỉ đồng và đến tháng 1.2020, APH chính thức trở thành công ty đại chúng.

APH là công ty mẹ sở hữu trực tiếp CTCP Nhựa Hà Nội (Mã: NHH) 55% và CTCP Nhựa An Phát Xanh (Mã: AAA) 48%, CTCP An Tiến Industries (Mã: HII) cùng nhiều đơn vị thành viên khác. AAA, HII mang lại 86% và 80% doanh thu và lợi nhuận gộp cho APH trong quý 1/2020, 14% và 20% còn lại đến từ NHH. Năm 2019, doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất của APH đạt lần lượt 9.513 tỉ đồng và 712 tỉ đồng, tăng trưởng 19% và 305% so với cùng kỳ năm 2018. Nếu trước đây, nguồn thu chính của APH từ hoạt động sản xuất bao bì (90% doanh thu và lợi nhuận) thì nay với việc mở rộng sang các lĩnh vực khác, đặc biệt là mảng công nghiệp hỗ trợ đã chiếm 12% trong cơ cấu doanh thu hợp nhất của tập đoàn và tăng trưởng bình quân 9%/năm trong giai đoạn 2015 - 2019. Đặc biệt, chỉ sau hơn 1 năm đi vào hoạt động chính thức, mảng bất động sản công nghiệp đã gặt hái được thành công đáng kể khi đóng góp 7% doanh thu và 29% lợi nhuận gộp năm 2019, mảng sản phẩm sinh học phân hủy hoàn toàn đang gia tăng đóng góp vào cơ cấu doanh thu của Tập đoàn.

Trong năm 2020, APH đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận ròng cả năm đạt 12.000 tỉ đồng và 650 tỉ đồng. Về dài hạn, động lực tăng trưởng của APH sẽ thông qua đầu tư vào dự án nguyên liệu sinh học phân hủy hoàn toàn AnBio.

Sau khi đấu giá thành công 4,3 triệu cổ phiếu vào ngày 22.6, APH dự kiến tổ chức Roadshow vào khoảng giữa tháng 7.2020 trước khi chính thức niêm yết cổ phiếu vào thời điểm cuối tháng 7.2020.