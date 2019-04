Áp lực chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip

Đây là một tín hiệu vui cho thị trường nhưng liệu các ngân hàng có chịu giảm phí đối với khách hàng hay không thì chưa biết.

Trước đó, ngày 1.3, NAPAS thực hiện giảm 100% phí dịch vụ chuyển mạch (mức thu bằng 0 đồng) tùy theo loại giao dịch đối với các NH sở hữu mạng lưới chấp nhận thanh toán thẻ (ATM, POS...), sớm hơn 2 năm so với lộ trình đặt ra ban đầu. Cách đây 1 năm, NAPAS đã giảm 25% phí dịch vụ chuyển mạch này.

Theo NAPAS, lộ trình giảm phí được xây dựng và triển khai từ năm 2018, mức phí cho NH phát hành giảm từ 500 đồng xuống 350 đồng (vào 1.3.2018), xuống 200 đồng vào 1.3.2019, còn 50 đồng vào 1.3.2020 và về 0 đồng vào ngày 1.3.2021.

Thế nhưng, NAPAS đã giảm phí về 0% sớm hơn 2 năm so với lộ trình đề ra nhằm hỗ trợ, đồng hành cùng 48 NH thành viên giảm các chi phí đầu vào để giảm lãi suất cho vay, kích thích tín dụng, tạo điều kiện để các NH xây dựng chính sách phí dịch vụ hợp lý dành cho khách hàng, khuyến khích khách hàng trải nghiệm và sử dụng ngày càng nhiều hơn các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, thúc đẩy quá trình thanh toán không dùng tiền mặt đảm bảo thực hiện đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2016 - 2020 của Chính phủ.

Nếu nhìn vào mức phí từ 50 - 500 đồng/giao dịch thì không đáng kể, nhưng do lượng giao dịch qua NAPAS những năm qua ngày càng tăng nên việc thực hiện sớm hơn lộ trình đã khiến NAPAS giảm doanh thu bình quân khoảng 50 tỉ đồng/năm. Tổng số lượng giao dịch thực hiện qua hệ thống NAPAS năm 2017 khoảng 267 triệu giao dịch (tăng 24% so với năm 2016) với tổng giá trị giao dịch đạt khoảng 656.000 tỉ đồng (tăng 102% so với năm 2016). Qua năm 2018, tổng giá trị giao dịch tăng lên 388,9 triệu với tổng giá trị giao dịch tăng đột biến lên 1,763 triệu tỉ đồng, tăng 2,3 lần về số lượng giao dịch và hơn 50 lần về giá trị giao dịch so với năm 2015.