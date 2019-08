Bài toán khó cao tốc Bắc - Nam: Cần tự lực vươn lên

Theo mục 4 trang 8 về miễn trừ trách nhiệm trong hồ sơ mời thầu nêu rõ: "Việc phát hành hồ sơ mời thầu không có nghĩa là Bộ GTVT bắt buộc phải lựa chọn các hồ sơ đáp ứng để mời vào giai đoạn đấu thầu; tùy theo từng trường hợp, bên mời thầu có quyền hủy sơ tuyển mà không phải nêu bất cứ lý do nào". Điều này có nghĩa rằng các nhà thầu nước ngoài (kể cả nhà đầu tư Trung Quốc) có thể qua sơ tuyển nhưng có được tham gia đấu thầu hay không là do Bộ GTVT quyết định. Luật Đấu thầu quy định, việc lựa chọn hình thức đấu thầu ở một số trường hợp do Thủ tướng quyết định. Trong trường hợp này cao tốc Bắc - Nam có ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng nên việc đấu thầu trong nước là phù hợp.