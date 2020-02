Bán bánh phồng tôm thu cả tỉ đồng mỗi ngày

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang (SGC) hiện đang sản xuất bánh phồng tôm các loại, phở và hủ tíu, bún các loại, chả lụa, giò thủ... nhưng bánh phồng tôm thương hiệu Sa Giang vẫn là sản phẩm chủ lực chiếm khoảng 90% doanh thu của công ty.

Chỉ riêng quý 4/2019 vừa qua, SGC đã đạt lợi nhuận tăng mạnh 38,58% so với quý 4/2018. Công ty cho biết do giá nguyên vật liệu chính của quý 4/2019 thấp hơn khiến giá thành sản xuất giảm và từ đó giúp lợi nhuận gia tăng. Bên cạnh đó, sản lượng tiêu thụ trong quý vừa qua cũng tăng giúp doanh thu và lợi nhuận cùng đi lên so với quý cuối cùng của năm 2018.

Tính chung cả năm 2019, Công ty Sa Giang đạt doanh thu thuần gần 319 tỉ đồng, tăng thêm hơn 30 tỉ đồng, tương ứng tăng gần 10,6% so với cả năm 2018. Tính bình quân mỗi ngày làm việc công ty thu về được cả tỉ đồng. Trong khi đó các khoản chi phí khác không thay đổi nhiều khiến lãi sau thuế của công ty cũng tăng mạnh lên 32,8 tỉ đồng, cao hơn gần 10 tỉ đồng so với năm 2018, tương ứng tăng hơn 43%.

Với số lượng cổ phiếu đang niêm yết trên sàn chứng khoán Hà Nội hơn 71,47 triệu cổ phiếu, lãi cơ bản trên từng cổ phiếu (EPS) của SGC cả năm 2019 đạt 4.589 đồng trong khi năm 2018 là 3.214 đồng. Cổ phiếu SGC hiện có giá 96.000 đồng/cổ phiếu nhưng hầu như bị mất thanh khoản khi không có cổ đông nào bán ra vì lượng lớn cổ phiếu đã nằm trong tay cổ đông nhà nước.