Hàng loạt doanh nghiệp báo lãi 'khủng' ngay trước Tết Canh Tý 2020

Không kể khối ngân hàng với lợi nhuận lên hàng ngàn tỉ đồng , nhiều doanh nghiệp cũng đạt lợi nhuận tăng trưởng khá so với năm 2018. Cụ thể như Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV) công bố doanh thu quý 4/2019 đạt 4.793 tỉ đồng nhờ sản lượng vận chuyển qua các cảng hàng không tăng lên, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2018. Doanh thu hoạt động tài chính tăng 188% lên 921 tỉ đồng nhờ lãi tiền gửi ngân hàng và lãi chênh lệch tỷ giá… Nhờ vậy, lợi nhuận sau thuế đạt 2.432 tỉ đồng, gần gấp đôi năm 2018. Tính chung cả năm 2019, doanh thu của ACV đạt 18.293 tỉ đồng, tăng 13,5% và lợi nhuận sau thuế đạt 8.343 tỉ đồng, tăng 35% so với năm 2018.

Hay Công ty cổ phần dầu Tường An (TAC) đạt doanh thu cả năm 2019 là 4.142 tỉ đồng, vượt 7,5% kế hoạch đề ra trước đó và lợi nhuận trước thuế đạt 170,5 tỉ đồng, tăng 25,2% so với năm 2018 và cũng vượt 25% kế hoạch. Tương tự, Tổng công ty công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam (VOC) cũng đạt doanh thu thuần cả năm 2019 là 2.547 tỉ đồng, vượt 6% và lợi nhuận trước thuế đạt 243 tỉ đồng, vượt 35% so với kế hoạch. Còn Tập đoàn Kido (KDC) báo doanh thu thuần cả năm vừa qua đạt 7.210 tỉ đồng, giảm 5,2% so với năm 2018 chủ yếu do doanh thu phân khúc dầu phổ thông giảm. Nhưng lợi nhuận trước thuế của KDC đạt 282 tỉ đồng, tăng 59,6% và lợi nhuận sau thuế đạt 200 tỉ đồng, tăng mạnh 35,4% so với cả năm 2018…

Công ty cổ phần FPT khi kết thúc năm 2019 cũng đạt tổng doanh thu 27.717 tỉ đồng, tăng 19,4% so với năm 2018 và vượt 4% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 3.135 tỉ đồng, tăng 19,7% so với năm 2018 và lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 4.220 đồng, tăng 19%.