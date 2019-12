Ngân hàng báo lãi cả tỉ USD, lãi suất vẫn ngất ngưởng

Tại hội nghị tổng kết năm 2019 và kỷ niệm 28 năm thành lập (21.12.1991-21.12.2019), lãnh đạo Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cho biết, lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2019 của ngân hàng đạt gần 3.200 tỉ đồng, vượt 20% so với kế hoạch đã cam kết tại Đại hội đồng cổ đông.

Trước đó, Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) cũng đã công bố mức lãi kỷ lục năm 2019 ước đạt hơn 4.000 tỉ đồng, tăng gần gấp rưỡi so với năm 2018 và gấp 5,6 lần so với năm 2016. Tổng tài sản của VIB ước đạt 180.000 tỉ đồng, tăng gần 30% so với cuối năm 2018