Ban quản trị chung cư bị tố chiếm giữ quỹ bảo trì

Mới đây, chủ đầu tư chung cư Phú Hoàng Anh là Công ty Phú Hoàng Anh đã có đơn gửi Công an TP.HCM để tố cáo ban quản trị cũ của chung cư Phú Hoàng Anh về hành vi chiếm đoạt tài sản là quỹ bảo trì chung cư này, với số tiền lên đến 46 tỉ đồng.

Chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng

2. Bà Kiều Thị Ngọc Hoa, phụ trách pháp lý của Công ty Phú Hoàng Anh, cho biết công ty đã nộp đơn tố giác ban quản trị (BQT) cũ chung cư Phú Hoàng Anh lên Công an TP.HCM các hành vi có dấu hiệu tội phạm bị tố giác, bao gồm: Hành vi chiếm đoạt số tiền bảo trì 46 tỉ đồng, hành vi chiếm giữ trái phép số tiền khai thác tầng hầm của Công ty Phú Hoàng Anh, hành vi xâm phạm chỗ ở của công dân. Cụ thể, BQT cũ của chung cư phú Hoàng Anh bao gồm 11 thành viên, do ông Trần Hoàng Thái làm trưởng ban, được UBND H.Nhà Bè công nhận bằng Quyết định số 273/QĐ-UBND ngày 6.2.2018 với nhiệm kỳ 5 năm. Sau khi đi vào hoạt động, BQT này đã mở tài khoản tại Ngân hàng SCB - chi nhánh Nam Sài Gòn. Đến ngày 4.4.2018, BQT này đã gửi thông báo đến công ty chủ đầu tư, trong thông báo ghi rõ “Bằng công văn này, BQT xin cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý khi có bất cứ sự cố dù là trục trặc nhỏ hay thảm họa lớn nào xảy ra đối với cao ốc Phú Hoàng Anh” kèm theo đó là tên và số tài khoản ngân hàng để chủ đầu tư chuyển tiền hoàn trả phí bảo trì chung cư. Đến nay, tài khoản này đã nhận 36,9 tỉ đồng từ chủ đầu tư. Nhưng thay vì dùng số tiền đúng theo mục đích tu sửa, bảo trì chung cư, BQT này lại chuyển số tiền 46 tỉ đồng có trong tài khoản đến 5 tài khoản cá nhân do Trần Hoàng Thái là chủ tài khoản tại Ngân hàng SCB. Bên cạnh đó, BQT này còn bị chủ đầu tư “tố” chiếm giữ trái phép thêm 37,9 tỉ đồng tiền khai thác tầng hầm của Công ty Phú Hoàng Anh được Sở Xây dựng TP.HCM phê duyệt cho chủ đầu tư là Công ty Phú Hoàng Anh tại Quyết định số 5 ngày 29.4.2008 với diện tích 15.080 m

Không chỉ bị tố chiếm giữ tiền, BQT cũ cũng bị bà Nguyễn Thị Châm, (hiện ở 15 tổ 23, P.Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) tố chiếm giữ, xâm phạm chỗ ở của công dân. Cụ thể, năm 2017 Công ty Phú Hoàng Anh đã chuyển nhượng 3 căn hộ cho bà Châm. Các căn hộ này đã được cơ quan có thẩm quyền cấp sổ hồng và bà Châm đã nhận nhà. Trong thời gian bà Châm chờ thi công nội thất hoàn thiện để chuyển vào ở thì BQT đã chỉ đạo Ban quản lý xịt keo vào ổ khóa, khóa cửa hai đầu cầu thang bộ dẫn lên tầng 2 nơi có các căn hộ của bà, lột nút bấm lên tầng 2 của thang máy để cản trở việc tiếp cận hợp pháp của bà Châm, chủ sở hữu 3 căn hộ tại đây khiến bà phải kêu cứu khắp nơi. Không chỉ bà Châm, 3 căn hộ của các chủ sở hữu khác ở tầng 2 chung cư này cũng chịu chung cảnh ngộ khi mà mấy năm nay dù có nhà ở hợp pháp nhưng không được vào nhà vì BQT cũ dùng các biện pháp "cấm cửa" họ. Sau khi BQT được thành lập, cư dân tại đây đã liên tục phản đối vì những khuất tất trong thu chi quỹ bảo trì, phí quản lý... và yêu cầu bãi nhiệm BQT. Trước những sai phạm của BQT cũ chung cư Phú Hoàng Anh, ngày 5.10.2018 UBND H.Nhà Bè ra Quyết định số 2551 công nhận BQT mới của chung cư và cũng bãi bỏ Quyết định 273/QĐ-UBND về việc công nhận BQT cũ. BQT mới sau khi nhận quyết định đã 3 lần gửi thư mời BQT cũ thực hiện công tác bàn giao giấy tờ, tiền bảo trì... Tuy nhiên không nhận được sự hợp tác từ BQT cũ với lý do chưa chốt số liệu quyết toán cuối kỳ của quỹ bảo trì, quỹ cộng đồng và các hồ sơ liên quan.

Trong khi đó, BQT mới liên hệ đến Ngân hàng SCB để yêu cầu bàn giao thì ngân hàng này trả lời, số tiền đó đã được chuyển thành 5 sổ tiết kiệm dưới hình thức 11 đồng sở hữu, do ông Trần Hoàng Thái đứng tên nên ngân hàng không thể căn cứ quyết định công nhận BQT mới của UBND để hoàn trả số tiền 46 tỉ đồng. Trước sự kéo dài, bất hợp tác của BQT cũ, BQT mới đã 2 lần gửi đơn cầu cứu đến các cơ quan có thẩm quyền nhờ luật pháp can thiệp với lý do các hạng mục như PCCC, cấp thoát nước, trang thiết bị cơ sở hạ tầng... đã đến hạn bảo trì nhưng không có kinh phí tu sửa, gây ảnh hưởng đến an toàn và tính mạng của người dân. Còn về số tiền 37,9 tỉ đồng tiền chiếm giữ trái phép từ việc khai thác tầng hầm của Công ty Phú Hoàng Anh, công ty này cũng đã nhiều lần có văn bản yêu cầu hoàn trả nhưng BQT cũ vẫn cố tình chiếm giữ.

Không rút được tiền vì BQT cũ mỗi người một nơi ?

Bà Kiều Thị Ngọc Hoa cho rằng hành vi chiếm đoạt 46 tỉ đồng quỹ bảo trì chung cư Phú Hoàng Anh của BQT cũ do ông Trần Hoàng Thái là trưởng ban đã vi phạm điều 355 bộ luật Hình sự về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản. Về chủ thể tội phạm, tất cả 11 thành viên thuộc BQT cũ chung cư Phú Hoàng Anh là những người được bầu cử từ Hội nghị nhà chung cư và được UBND H.Nhà Bè công nhận, là những người phải chịu trách nhiệm pháp luật theo khoản 2, điều 352 bộ luật Hình sự. Về việc chiếm giữ 37,9 tỉ đồng tiền phí khai thác tầng hầm của Công ty Phú Hoàng Anh đã vi phạm điều 176 bộ luật Hình sự về tội chiếm giữ tài sản trái phép.

Trong khi đó, trao đổi với chúng tôi, một thành viên của BQT cũ giải thích rằng sở dĩ các thành viên trong BQT cũ không bàn giao quỹ bảo trì chung cư bởi khi bàn giao họ yêu cầu BQT mới kiểm toán thu chi, nhưng BQT mới không chịu. Chính vì vậy BQT cũ không thể bàn giao quỹ bảo trì cũng như hồ sơ của chung cư, bởi nếu bàn giao rồi, BQT mới làm giả hồ sơ, giấy tờ thu chi, nói BQT cũ gây thất thoát thì làm sao?

“Mặc dù vậy, toàn bộ các sổ tiết kiệm chúng tôi đã bàn giao cho một thành viên của BQT cũ và hiện cũng là thành viên của BQT mới giữ. Nhưng số tiền này không thể rút ra, vì muốn rút phải có chữ ký đầy đủ của tất cả các thành viên. Nhưng hiện nay điều này rất khó vì có những người đã không còn ở tại chung cư”, vị này cho biết.