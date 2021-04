Ban quản trị chung cư The Useful Apartment: 'Chỉ mới lấy ý kiến tăng phí dịch vụ'

Ngày 28.4, ông Trương Minh Hậu, Trưởng ban quản trị chung cư The Useful Apartment có văn bản số 4-2021/BQL-USEFUL gửi đến cư dân chung cư The Useful Apartment và UBND P.9, Q.Tân Bình.

Phản hồi liên quan đến công tác vận hành nhà chung cư, ông Hậu cho rằng, do toàn bộ thang máy tại chung cư đã hoạt động hơn 8 năm nên việc thang hư hỏng là “chuyện không tránh khỏi”. Khi xảy ra hư hỏng, Ban quản trị và Ban quản lý đã “tích cực phối hợp nhà thầu khắc phục hư hỏng một cách tốt nhất có thể”.

Thứ 2, mùi hôi tại nhà rác do đặt tại tầng hầm B1, gần lối ra của cư dân và đơn vị thu gom rác lại bắt đầu thu gom lúc 7 giờ sáng nên khi cư dân đi làm vào sáng sớm sẽ có mùi hôi khó chịu. “Ban quản trị ghi nhận ý kiến của quý cư dân và làm việc lại với đơn vị vệ sinh để điều chỉnh thời gian thu gom rác, vệ sinh khu tập kết cho phù hợp để khắc phục tình trạng nêu trên”, văn bản nêu.

Thứ 3, liên quan tăng phí quản lý vận hành, ông Hậu cho rằng, mức tăng 6.000 đồng/m2 lên 8.000 đồng/m2 với mục đích là để lấy ý kiến góp ý của toàn thể cư dân, Ban quản trị sẽ căn cứ vào ý kiến của đa số để quyết định tăng hay không. Và việc này sẽ được đưa ra tại hội nghị nhà chung cư sắp tới.

2 (tầng hầm 1), đại diện Ban quản trị khẳng định phần diện tích đó hiện đã được Ban quản trị và Ban quản lý chung cư ưu tiên bố trí chỗ đậu xe ô tô cho cư dân. “Tuy nhiên do nền Thứ 4, về phản ánh không có chỗ đỗ xe sau 21 giờ, dẫn phê duyệt của Sở Xây dựng TP.HCM đối với dự án “Chung cư - nhà ở xã hội 11/11 Lạc Long Quân”, diện tích chỗ để xe ô tô thuộc sở hữu riêng của chủ đầu tư là 2.607,7 m(tầng hầm 1), đại diện Ban quản trị khẳng định phần diện tích đó hiện đã được Ban quản trị và Ban quản lý chung cư ưu tiên bố trí chỗ đậu xe ô tô cho cư dân. “Tuy nhiên do nền kinh tế phát triển cùng với mức sống của người dân tăng lên nên việc sở hữu xe ô tô riêng của người dân tăng rất nhiều, trong đó có cư dân của chung cư Useful”, công văn nêu. Chính vì vậy, Ban quản trị và Ban quản lý chung cư đã chủ động tận dụng diện tích trống ở sân đề hỗ trợ chỗ đậu xe cho cư dân khi hầm B1 không còn chỗ.

Ngoài ra, văn bản của Ban quản trị chung cư cũng khẳng định: Sau khi Ban quản trị tổng hợp phiếu góp ý dự thảo các quy chế, nội quy chung cư, phiếu ứng cử đề cử công khai trên bản tin chung cư xong (bao gồm cả việc công khai thu chi phí bảo trì) sẽ ấn định ngày tổ chức hội nghị nhà chung cư.

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, trên các bản tin của chung cư được gắn tại hành lang block A và block B của tòa nhà, đến nay chỉ có công khai những khoản chi bảo trì tòa nhà từ... năm 2017. Từ năm 2018 đến nay, hoàn toàn không có công khai các khoản thu chi bảo trì nữa.

Cho rằng phản hồi của Ban quản trị nhà chung cư còn “né tránh”, hoàn toàn không đề cập đến chuyện không gian chung bị chiếm dụng và thẳng thắn thừa nhận trách nhiệm của mình khi còn “thờ ơ” với những phản ánh của cư dân lâu nay, ngày 29.4, cư dân của chung cư The Useful Apartment tiếp tục cung cấp loạt số xe, số điện thoại của những chủ nhân bên ngoài gửi xe tại sân trước và sau chung cư, hầm chung cư và nêu thắc mắc: “Ai có quyền điều hành bảo vệ trực nhận giữ xe bên ngoài?”.