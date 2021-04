Dịch vụ xuống cấp, chung cư The Useful Apartment lại 'đòi' tăng phí quản lý

Ngày 26.4, tập thể cư dân đang sinh sống tại chung cư The Useful Apartment (đường Lạc Long Quân, P.9, Q.Tân Bình, TP.HCM) bức xúc phản ánh trên đến Báo Thanh Niên.

Tăng phí dịch vụ khi chất lượng ngày càng đi xuống

Trước đó, Ban Quản trị chung cư đã chuyển đến cư dân The Useful Apartment một số dự thảo quy chế để lấy ý kiến chuẩn bị tổ chức Hội nghị nhà chung cư 2020 - 2023 trong đó phí quản lý chung cư sẽ tăng từ 6.000 đồng/m2 lên 8.000 đồng/m2/tháng. “Chất lượng dịch vụ ngày càng xuống cấp trầm trọng. Mùi hôi từ nhà rác hơn năm nay xộc lện rất khó chịu vẫn chưa được khắc phục. Quy định của chung cư không cho nuôi chó mèo, nhưng liên tục có chó, mèo của người dân nuôi, đưa vào thang máy “đi bậy”. Xe về trễ không có chỗ để đậu dù đăng ký và đóng tiền đầy đủ. Trẻ con bị “cướp” sân chơi do Ban Quản trị tự ý nhận giữ hàng chục ô tô từ ngoài vào để lấy tiền bỏ túi… Trong khi đó, mọi phản ánh, kêu than, cảnh báo… của cư dân đều không được ai nghe, báo về văn phòng Công ty quản lý chỉ có “ghi nhận” mà không có bất kỳ phản hồi nào. Chất lượng xuống cấp như vậy, cơ sở nào để tăng phí quản lý”- đại diện một cư dân bức xúc.

Xe của cư dân và xe nhận giữ từ bên ngoài vào "nêm" kín lối đi tầng hầm đậu xe Ảnh: Hoàng Mạnh Hà

Theo phản ánh của một số cư dân, cổng vào chung cư cứ tối đến là được chắn để đỗ xe nhận từ người sống ngoài chung cư Ảnh: H.M.H Ông Hoàng Mạnh Hà, chủ căn hộ tại lầu 15, Block A, phản ánh: “Tôi trả phí đỗ xe tháng nhưng hầu như chẳng khi nào được đậu vào đúng “chuồng”, toàn phải đậu ven lối đi, chặn đầu xe khác và phải gửi chìa khóa lại tủ cho bảo vệ. Nhiều tối về trễ thậm chí ở ven lối đi cũng chẳng còn chỗ để đậu, ô tô đậu bít kín cả ở lối thoát hiểm. Chúng tôi phản ánh đến Ban Quản trị nhưng mọi thứ không những chưa từng được giải quyết mà ngày càng tệ hơn”. Theo ông Hoàng Mạnh Hà, sở dĩ để xảy ra tình trạng trên là do có một số cá nhân trong Công ty Quản lý tòa nhà The Useful và bảo vệ tự ý nhận xe ô tô bên ngoài và tự thu tiền. Nhiều thời điểm xe đậu kín sân trước, sân sau và ngay cả dưới hầm để xe của cư dân. “Điều này quá nguy hiểm nếu như hỏa hoạn có xảy ra”, ông Hà nói.

Ông Hoàng Hy, chủ một hộ ở tầng 14, block A bổ sung: Chỉ có chút xíu diện tích sân chơi cho trẻ ở phía sau tòa nhà, trước đây còn có một số thiết bị cho trẻ chơi, người lớn ngồi hóng mát, nay bị gỡ bỏ dẹp đi hết. Ban đêm tối om, trẻ không dám xuống sân chơi khi mà sân trước đỗ kín xe nhận từ ngoài vào, công viên nho nhỏ thì đầy mùi thuốc lá, người dân bên ngoài vào tụ tập ăn uống xả rác… Còn ông Hồ Hải, cư dân ở tầng 11, block A bức xúc: “Tôi nghĩ Ban Quản trị hình như chỉ có nhiệm vụ thu tiền phí hằng tháng. Chấm hết. Những bức xúc của cư dân dường như không liên quan đến trách nhiệm của họ”.

Công ty quản lý tòa nhà có dấu hiệu “lạm quyền”?

Gạch ốp tường ở tầng 15, block B bị tróc, rơi bể mấy ngày vẫn không có nhân viên Công ty Quản lý toà nhà lên xử lý. Trong khi tầng này có rất nhiều trẻ nhỏ chơi hằng ngày Ảnh: Cư dân tại tầng 15 cung cấp Theo phản ánh của cư dân, Ban Quản trị chung cư The Useful Apartment tồn tại hơn 4 năm qua, phí dịch vụ thu không thiếu một đồng, trễ hạn là báo cúp nước… Thế nhưng, hơn 4 năm hoạt động, chưa một lần Ban Quản trị tổ chức Hội nghị thường niên, hội nghị bất thường hay gặp gỡ để lắng nghe những bức xúc, góp ý của cư dân. Trong khi theo quy định của luật Nhà ở và Thông tư số 06/2019/TT-BXD về sửa đổi bổ sung thông tư số 02/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng, mỗi năm Ban Quản trị nhà chung cư phải tổ chức hội nghị một lần (hội nghị thường niên) để nghe báo cáo kết quả hoạt động của Ban Quản trị và thông qua các khoản thu, chi hằng năm của Ban Quản trị nhà chung cư; xem xét, thông qua quyết toán kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư trong năm và thông qua kế hoạch bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư của năm sau, báo cáo tình hình quản lý vận hành nhà chung cư; quyết định các nội dung khác theo quy định tại điều 102 của luật Nhà ở.

Một số hộ dân cho biết: Do không tổ chức bất kỳ cuộc họp nào, nên thông tin về quỹ bảo trì chung cư 2% mà chủ đầu tư đã thu của các chủ căn hộ, từ ngày dân dọn vào ở đến nay đã 8 năm không ai hay biết đang ở đâu, được chuyển giao, chi sử dụng thế nào… Bà Bảo Ngân, nhà ở tầng 15, block B nói: “Chúng tôi muốn môi trường sống văn minh, lịch sự như những gì nhà đầu tư cam kết từ đầu. Thế nhưng, cách làm việc tắc trách, còn quá quan liêu nếu không nói là vô trách nhiệm của Ban Quản trị và Công ty quản lý tòa nhà khiến người dân sống trong chung cư lãnh đủ. Chúng tôi muốn biết rõ, phí bảo trì mà mình đóng cho chủ đầu tư trước đây hiện đang ở đâu. Vấn đề này cần các cơ quan quản lý vào cuộc để bảo vệ quyền lợi cho cư dân”.

Thông tin chuyển đến Báo Thanh Niên, cư dân tại chung cư Useful Apartment cung cấp nhiều hình ảnh cụ thể xe được nhận vào giữ tại sân, hầm của tòa nhà. Ảnh: Cư dân chung cư Useful Apartment cung cấp

Luật sư Hà Đăng Luyện (Đoàn Luật sư TP.HCM), cũng là một cư dân tại The Useful Apartment, kiến nghị Ban Quản trị phải công khai hồ sơ tài liệu mà Ban Quản trị đã nhận được từ chủ đầu tư, công khai việc thực hiện quyền ưu tiên đối với cư dân trong sắp xếp chỗ đậu xe như thế nào… Về việc tăng phí, Ban Quản trị cần đưa ra lý do, nếu tăng thì chất lượng dịch vụ được cam kết thế nào, tăng không? Ngoài ra, luật sư Luyện phân tích thêm, theo Thông tư 02/2016 của Bộ Xây dựng, trách nhiệm đứng ra tổ chức hội nghị nhà chung cư sắp tới là của Ban Quản trị đã được Hội nghị nhà chung cư lần đầu bầu ra. Ban Quản trị có trách nhiệm chuẩn bị nội dung, thông báo thời gian, địa điểm và tổ chức hội nghị chính thức cho các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư, chứ không phải là chủ đầu tư hay Công ty quản lý tòa nhà The Useful. Trong khi, những dự thảo quy chế, phiếu góp ý… gửi đến cư dân lần này đều do Công ty quản lý tòa nhà The Useful Apartment thực hiện. Như vậy, vai trò trách nhiệm giữa Ban Quản trị và Công ty Quản lý tòa nhà ở đây được tách bạch thế nào hay là… một, cũng cần được làm rõ.