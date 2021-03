Ban quản trị 'giam' nhà cư dân

Sau khi nhận nhà, bà Châm đã thuê đơn vị thiết kế nội thất và ký hợp đồng để thực hiện. Khi bà Châm xuống văn phòng Ban quản lý (BQL) chung cư yêu cầu mở nước để tiến hành thi công nội thất thì nơi đây trả lời sẽ xin ý kiến của Ban quản trị (BQT). Tuy nhiên, thay vì mở cửa, mở điện nước thì BQT đã yêu cầu BQL cho xịt keo vào ổ khóa nhà, đồng thời khóa luôn cả hai đầu cầu thang bộ thoát hiểm, thậm chí lột bỏ nút ấn thang máy lên tầng 2 nên bà Châm không vào nhà của mình được từ đó cho tới nay.

“Lý do BQT đưa ra là Quyết định số 55 ngày 29.4.2008 của Sở Xây dựng về việc phê duyệt thiết kế của dự án Phú Hoàng Anh là không có tầng 2, rồi suy luận rằng phần này thuộc công trình công cộng nhưng chủ đầu tư đã ngăn bán cho cư dân. Từ đó, BQT đã vu khống, loan tin sai sự thật như tầng 2 của tôi là để toàn thể cư dân sinh hoạt cộng đồng hay phòng kỹ thuật...; sổ hồng các cơ quan chức năng đã cấp là bất hợp pháp; dùng mọi biện pháp cản trở tôi vào nhà. BQT chung cư Phú Hoàng Anh nhiệm kỳ 2016 - 2018 do ông Trần Hoàng Thái làm trưởng ban và BQT nhiệm kỳ 2018 - 2021 do ông Phạm Cường làm trưởng ban đã phớt lờ, ngoan cố, cố tình chiếm giữ tài sản trái phép, cố tình vi phạm pháp luật, không thực hiện yêu cầu của các cơ quan nhà nước. Tôi năm nay gần đất xa trời, mỗi lần vào TP.HCM đi đến các cơ quan công quyền để kêu cứu rất khó khăn. Việc BQT ngăn cản không cho tôi sử dụng nhà là vi phạm thẩm quyền theo khoản 1 điều 104 luật Nhà ở năm 2014, bởi vì đây không phải là trách nhiệm của BQT, vi phạm điều 176 của bộ luật Hình sự, về việc chiếm giữ tài sản trái phép”, bà Châm bức xúc.