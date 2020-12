'Bánh vẽ' đầu tư forex hoành hành

Đầu tư 1 tỉ, mang về 200 tỉ?

Bên cạnh việc sử dụng đòn bẩy tài chính rất cao như 1:100 (tức 1.000 USD trong tài khoản có thể giao dịch 100.000 USD), 1:200, 1:500... để thu hút những người không biết giao dịch nhưng có “mong muốn làm giàu nhanh”, một số sàn giao dịch forex biến tướng sang hình thức đa cấp ra đời.

Đơn cử sàn Liber, xuất hiện khoảng 3 tháng trở lại đây, được giới thiệu đến từ Anh và là sàn trao đổi ngoại hối. Sàn này chào mời nhà đầu tư mua đồng tiền điện tử Libfx do sàn này phát hành. Các gói đầu tư có giá trị từ 500 - 5.000 USD và quy đổi ra số lượng Libfx theo tỷ lệ 50 USD mua được 1 Libfx. Hằng tháng, người tham gia sẽ nhận được tiền lãi do sàn Liber trả từ 8 - 16%/tháng bằng đồng Libfx, tương đương 96 - 192%/năm và sau đó chuyển đổi sang đồng Bitcoin hoặc sử dụng đồng tiền này để giao dịch... Nhân viên môi giới còn khẳng định đồng Libfx sẽ tăng giá nhanh chóng lên 200, 500, thậm chỉ cả ngàn lần nên ai đầu tư 1 tỉ đồng thì sẽ có 200 tỉ đồng.

Chưa hết, sàn Liber tung ra chương trình trả hoa hồng hấp dẫn theo mô hình đa cấp . Cụ thể, cứ giới thiệu được 3 người (F1) vào đầu tư thì người giới thiệu nhận được ngay 6% hoa hồng; cứ 3 người kế tiếp (F2) thì được 5% hoa hồng... Mô hình trả hoa hồng theo hình kim tự tháp và càng lên nhiều cấp bậc càng được thưởng cao. Hoa hồng nhận được sẽ từ 500 - 10.000 USD/ngày (tương đương từ gần 12 - 230 triệu đồng/ngày). Trong nhóm quảng bá về sàn Liber trên Facebook, đa số nhà đầu tư tham gia với số tiền 500 USD và sau một thời gian đầu tư ngắn đều muốn bán lại dù lỗ để lấy tiền về.

Một sàn forex khác hiện phát triển khá mạnh ở khu vực phía bắc là Lion Group. Phương thức hoạt động của mô hình này là nhà đầu tư chuyển tiền vào tài khoản giao dịch thấp nhất 1.000 USD mở trên sàn FOREX TRADING MARKETS (thành lập ngày 3.4.2020) sử dụng đồng tiền FXT làm phương tiện giao dịch chính. Các nhà đầu tư sẽ giao lại tài khoản cho ban chuyên gia thực hiện giao dịch với cam kết lợi nhuận từ 0,8 - 1%/ngày, mỗi tháng lời khoảng 22%. Những người tham gia giới thiệu cho người khác vào hệ thống Lion sẽ nhận được hoa hồng dựa trên số tiền nạp vào tài khoản và khối lượng giao dịch.

Để quảng bá cho hoạt động và “động viên tinh thần” cũng như lôi kéo nhiều người khác tham gia, một nhóm Facebook kín có 25.500 thành viên mỗi ngày sẽ viết bài ca tụng tham gia vào hệ thống đã giúp họ kiếm sống thế nào, nhiều hình ảnh được chụp bên cạnh những chiếc ô tô bóng loáng cùng với những căn nhà cao tầng có được từ việc tham gia vào hệ thống.

Hoạt động trá hình, nhiều người sập bẫy

Trước những lời hứa lợi nhuận cao, nhiều người đã bỏ qua nhiều yếu tố lừa đảo mà mô hình forex đa cấp giăng ra. Cuối tháng 11 vừa qua, Công an Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng về tội “sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Có khoảng 50 người bị hại ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước làm đơn tố giác bị chiếm đoạt tổng số tiền hơn 5 tỉ đồng. Đồng thời, cơ quan công an còn phát hiện user đăng ký trên sàn Tradenew.io là 3.626 tài khoản với tổng số lượng tiền ảo USDT tương đương 1.089 tỉ đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm đối tượng đã lập trang web Tradenew.io dưới dạng sàn giao dịch ngoại hối có sử dụng tiền ảo điện tử và thuê máy chủ dữ liệu tại Mỹ để hợp lý hóa nguồn gốc sàn đầu tư tài chính từ nước ngoài với các nhà đầu tư. Bằng nhiều thủ đoạn, các đối tượng đã thu hút những người tham gia phát triển hệ thống và các bị hại đóng tiền để tham gia giao dịch trên sàn Tradenew.io như quy ước sử dụng tiền ảo USDT ($) để giao dịch. Số USDT cụ thể được tạo ra không giới hạn và số tiền ảo này được sử dụng để bán cho người đầu tư với giá 23.500 đồng/$ và mua lại từ người đầu tư với giá 22.500 đồng/$. Đồng thời cho các thành viên F1 hay là “leader” hưởng các chính sách tỷ lệ phần trăm hoa hồng chiết khấu để họ tìm người đầu tư F2, F3, F4... ; tổ chức các sự kiện, hội thảo để tuyên truyền, cho các bị hại ký cam kết vào các bảng quản lý vốn thì giao dịch sẽ có lợi nhuận từ 1 - 3%, nếu thua sẽ được hoàn vốn đến 90%...

Bất chấp các cảnh báo, các sàn forex vẫn hoạt động, nhân viên môi giới chứng khoán quốc tế chiều ngày 3.12 còn gửi cả tin nhắn về những cổ phiếu hãng dược Mỹ Pfizer tăng mạnh khi thông tin vắc xin Covid-19 sắp ra. Nhiều nơi thực hiện chiêu thức “trá hình” sàn forex quốc tế để lừa đảo nhà đầu tư trong nước tham gia. Với lời hứa lợi nhuận “khủng”, không ít người vì tham lợi đã rót tiền vào. Nhưng các sàn giao dịch này hoạt động theo phương thức đa cấp, lấy tiền người sau trả cho người trước (ponzi), đến khi lượng người mới tham gia ít đi thì sàn sập. Thế là tiền mất, tật mang.