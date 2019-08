'Bão giá' nhân dân tệ, USD khó có sóng

Ngày 8.8, tỷ giá trung tâm VND/USD được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) niêm yết ở mức 23.107 đồng/USD, giảm 10 đồng so với mức 23.117 đồng/USD của ngày trước đó. Trên thị trường, Vietcombank mua vào 23.160 đồng/USD, bán ra 23.280 đồng/USD, giảm mạnh 30 đồng ở cả hai chiều so với ngày 7.8. Giá USD chợ đen cũng chỉ ngang ngửa với giá do ngân hàng bán ra.