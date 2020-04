Bất chấp dịch Covid-19, nhập khẩu xe ô tô tăng hơn 18%

Xe nhập khẩu trong tháng 3 chủ yếu có xuất xứ từ hai thị trường chính là Indonesia và Thái Lan với số lượng lần lượt 6.914 chiếc và 4.013 chiếc. Số xe nhập khẩu từ 2 thị trường này chiếm tới 90% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng. Trong đó, có 9.831 chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống (trị giá đạt 163 triệu USD), chiếm gần 81% lượng xe nguyên chiếc nhập trong tháng, tăng 20% (tương đương 1.640 chiếc) so với tháng 2 sau Tết nguyên đán Ô tô trên 9 chỗ ngồi có 35 chiếc chủ yếu xuất xứ từ Thái Lan và Trung Quốc với tổng giá trị là 760.000 USD. Nhập khẩu ô tô tải có 1.988 chiếc, giá trị đạt gần 44,8 triệu USD, tăng nhẹ 2,5% về lượng và tăng 2% về giá trị so với tháng trước. Trong đó, có 1.247 chiếc xuất xứ từ Thái Lan, chiếm tỷ trọng 63% trong tổng số xe loại này nhập khẩu về Việt Nam. Tiếp theo, có 496 chiếc xuất xứ từ Indonesia, gần gấp 5 lần, 177 chiếc xuất xứ từ Trung Quốc, gấp hơn 5 lần, so với tháng trước.